TP Vision lanceert OLED+950 en OLED+910 oled-tv’s

Philips OLED910

Het tweede model binnen de OLED+ serie is de OLED910. Het model is vanaf juni verkrijgbaar in de beeldmaten 55”, 65” en 77”. De tv beschikt over nieuwe 9e generatie P5 AI-beeldprocessor en heeft is net als de OLED950 voorzien van het META Technology 3 OLED-paneel, inclusief alle voordelen zoals hierboven omschreven voor de OLED950.

De OLED910 valt op door het ingebouwd Bowers & Wilkins 3.1 geluidssysteem en komt net als de OLED950 met vierzijdig Ambilight. De tv draait op de meest recente versie van het Google OS smart tv-platform.

Het nieuwe paneel van de OLED910 wordt dit jaar weer gecombineerd met een ingebouwd en specifiek op de tv afgestemd Bowers & Wilkins-audiosysteem. Het is sinds de introductie van de eerste OLED+ in 2018 het elfde model dat binnen de serie voorzien is van geluid van Bowers & Wilkins. Het systeem bevat dedicated, front-firing linker, midden- en rechter kanalen (LCR), waarbij elk kanaal is uitgerust met twee 30mm x 50mm mid-range drivers en een 19mm titanium dome tweeter met het bekende Bowers & Wilkins Nautilus-buisontwerp. Elk van deze speakers is akoestisch geïsoleerd binnen zijn eigen behuizing om trillingen te minimaliseren en de geluidsweergave te optimaliseren. Aan de achterzijde van de televisie bevindt zich een dedicated, ontkoppelde basbehuizing met een 75mm subwoofer, ondersteund door vier passieve radiatoren.

Alle drivers zijn verbeterd ten opzichte van voorgaande edities door het productieproces te verder te optimaliseren. Dit heeft geleid tot minder variatie tussen drivers en een nog hogere componentkwaliteit. Het resultaat is een geluidssysteem dat krachtig kan spelen met weinig tot geen vervorming. De efficiëntie wordt gemaximaliseerd om een zeer nauwkeurige, kamervullend en vol geluid te bieden. Het audiosysteem beschikt over acht versterkerkanalen met een totaal vermogen van 80W, waarbij elk kanaal een eigen, dedicated signaalverwerking heeft. De prestaties van de Dolby DSP-module zijn verder verbeterd met behulp van nieuwe software, wat zorgt voor een hogere nauwkeurigheid in geluidverwerking. Voor kijkers die alsnog op zoek zijn naar nog diepere bassen biedt de OLED+910 de mogelijkheid om een externe subwoofer aan te sluiten.

De OLED910 moet komende zomer te koop zijn. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.