LG brengt oled-functies ook naar 2025 QNED-tv’s

De eerste opvallende wijziging voor de 2025 QNED-tv’s van LG is de naam Evo, de tot nu toe alleen voor de premium oled-modellen gebruikt werd. LG heeft ook de nieuwe lcd-tv’s met miniled-achtergrondverlichting omgedoopt tot “QNED Evo”. De tv’s zullen webOS 25 als besturingssysteem gebruiken en 4K op 144 Hz ondersteunen.

LG verklaart dat de gloednieuwe QNED Evo 2025 een verbeterde kleurreproductie heeft dankzij eigen technologie voor uitgebreide kleurruimten. Er wordt specifiek melding gemaakt van de “Dynamic QNED Color Solution”-technologie, die Quantum Dots zal vervangen.

Eén van de nieuwe lcd tv-modellen, de QNED9M, maakt ook gebruik van LG’s True Wireless 4K-technologie, die we kennen van de M-serie OLED’s. Hierbij kunnen beeld- en audiosignalen via de aparte Zero Connect Box draadloos naar het scherm zelf worden verzonden – in 4K bij 144 Hz. Alles wordt op de box aangesloten, waardoor de tv flexibel te plaatsen is.

De nieuwe LG QNED Evo 2025 biedt ook VRR-ondersteuning (Variable Refresh Rate) inclusief AMD FreeSync Premium voor gamers. De lcd-tv’s beschikken over de Alpha A8 AI Processor en er wordt een nieuwe AI Magic Remote meegeleverd. De afstandsbediening heeft een speciale AI-knop die directe aanbevelingen voor media en apps geeft.

De QNED Evo 2025 zullen beschikbaar zijn in diagonalen van 40- tot 100-inch. Later worden de exacte modellen en prijzen voor Nederland en België bekendgemaakt.