Samsung microLED backlight tv

Op de CES 2025 presenteerde Samsung een 8K-tv met een RGB microLED backlight. Deze tv toonde de potentie van microLED-technologie om de beeldkwaliteit verder te verbeteren. Met een meer precisie, diepere zwartwaarden en een breder kleurbereik. De tv die Samsung toonde is nog een concept maar de Zuid-Koreaanse fabrikant zegt het model later in 2025 uit te willen brengen als nieuw vlaggenschip, met een formaat van 98-inch.

We verwachten dat de tv een stevig prijskaartje krijgt en we zijn er nog niet helemaal van overtuigd dat Samsung zijn plannen dit jaar doorzet. Het zou echter de volgende evolutie kunnen zijn na RGB miniLED, die Hisense en TCL later dit jaar ook gaan gebruiken.