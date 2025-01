Eclipsa Audio vs. Dolby Atmos: wat zijn de verschillen?

Eclipsa vs Dolby Atmos

Beide technologieën, Eclipsa Audio en Dolby Atmos, streven ernaar om een meeslepende, driedimensionale audio-ervaring te bieden. Dat betekent dat je geluid van achter de luisterpositie van boven de luisterpositie, van voor de luisterpositie en van de zijkanten hoort komen. Precies, zoals we van Dolby Atmos gewend zijn. Maar hoe onderscheiden Dolby Atmos en Eclipsa zich precies?

Hoe werkt Eclipsa Audio?

Eclipsa Audio is een open-source platform voor ruimtelijk geluid, ontwikkeld door Google en Samsung. Het maakt gebruik van metadatabestanden om informatie over de positie van geluiden in een 3D-ruimte vast te leggen. Deze metadatabestanden worden vervolgens aan de audiosignalen gekoppeld. Wanneer je een film of muziekstuk met Eclipsa Audio afspeelt, interpreteert je apparaat deze metadatabestanden en plaatst de geluiden op de juiste positie in de ruimte. De belangrijkste kenmerken van Eclipsa Audio zijn:

Open-source: Dit betekent dat iedereen de technologie kan gebruiken en aanpassen zonder licentiekosten te betalen.

Flexibel: Eclipsa Audio kan worden toegepast op verschillende soorten inhoud, van films en muziek tot games.

Schaalbaar: Het systeem kan worden aangepast aan verschillende soorten luidsprekersystemen, van eenvoudige soundbars tot complexe home cinema-opstellingen.

Hoe werkt Dolby Atmos?

Dolby Atmos is een door Dolby gepatenteerde technologie die ook ruimtelijk geluid mogelijk maakt. Het gebruikt object-based audio, waarbij individuele geluiden als objecten worden behandeld en in een 3D-ruimte kunnen worden geplaatst. Dolby Atmos maakt gebruik van hoogtekanalen om het gevoel van geluid dat van boven komt te creëren. De belangrijkste kenmerken van Dolby Atmos zijn:

Gepatenteerd: Dolby Atmos is een gepatenteerde technologie, wat betekent dat er licentiekosten aan verbonden zijn.

Breed ondersteund: Dolby Atmos wordt door veel grote bedrijven ondersteund en is beschikbaar op een breed scala aan apparaten.

Hoogtekanalen: Dolby Atmos maakt gebruik van hoogtekanalen om een meer immersive ervaring te creëren.

Verschillen tussen Eclipsa Audio en Dolby Atmos

Kenmerk Eclipsa Audio Dolby Atmos Open-source Ja Nee Licentiekosten Nee Ja Flexibel Hoog Hoog Schaalbaar Hoog Hoog Hoogtekanalen Ondersteund Ondersteund Metadatabestanden Gebruikt metadatabestanden Gebruikt object-based audio

Welke technologie is beter?

Het is moeilijk om te zeggen welke technologie “beter” is, omdat beide hun eigen sterke punten hebben en Eclipsa Audio zichzelf nog niet eens bewezen heeft. Eclipsa Audio is een goede keuze voor mensen die op zoek zijn naar een flexibele en betaalbare oplossing voor ruimtelijk geluid, maar bovenal zal de techniek waarschijnlijk in eerste instantie alleen beschikbaar zijn voor bezitters van Samsung soundbars en televisies. Dolby Atmos is een goede keuze voor mensen die de beste mogelijke geluidskwaliteit willen en bereid zijn om extra te betalen voor een gepatenteerde oplossing. Uiteindelijk komt het neer op persoonlijke voorkeur en de specifieke behoeften van de gebruiker en de kans is groot dat beide standaarden op diverse producten beschikbaar zullen zijn.

Samsung heeft laten weten dat Eclipsa Audio wordt geïntegreerd in alle televisies en soundbars die de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2025 uitbrengt, waaronder de Crystal UHD Series en de Neo QLED 8K-modellen. Op dit moment is YouTube het enige platform dat Eclipsa Audio ondersteunt. Vanaf 2025 kun je dus op je Samsung-apparaat genieten van Eclipsa Audio, in ieder geval op YouTube. Mogelijk moet je hier wel een YouTube Premium-abonnement voor hebben.