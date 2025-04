Sony presenteert tv line-up voor 2025

Sony focust zich in 2025 op de Bravia 9, het topmodel dat vorig jaar al uitgebracht werd. Daar komt geen verandering in. Deze televisie is voorzien van miniled-achtergrondverlichting en beschikt dus over de meest geavanceerde features in de 2025 line-up van het bedrijf. Ook de Bravia 8 van vorig jaar zal dit jaar in het assortiment aanwezig blijven. Daarnaast brengt Sony drie nieuwe modellen op de markt; de Bravia 3 lcd led-tv, de Bravia 5 miniled-televisie en de Bravia 8 II QD-OLED-televisie.

De nieuwe Bravia 8 II tv wordt tussen de Bravia 8 en 9 in geplaatst en zal net als de A95L van vorig jaar beschikken over een QD-OLED-paneel van Samsung. Het betreft de nieuwste generatie van het paneel, dat weer iets beter is qua helderheid en kleurweergave. Volgens Sony ligt de helderheid zelfs 25 procent hoger dan de A95L van vorig jaar. De nieuwe televisie wordt ook iets dunner dan het model van vorig jaar en komt net als zijn voorganger in een 55-inch en een 65-inch variant op de markt. Qua smart tv is de Bravia 8 II wederom voorzien van het Google TV-platform. Sony brengt de Bravia 8 II op de markt voor 2.999 euro (55-inch) en 3.699 euro (65-inch).

De Bravia 5 is een nieuw miniled-model in het assortiment. Het is de vervanger van de Sony X90L van vorig jaar, al wat dat een televisie van full array local dimming. Volgens Sony biedt het nieuwe model dus veel meer controle over het contrast, met tot zesmaal zoveel dimbare zones. Sony voorziet de Bravia 5 van Google TV en introduceert het model in formaten van 55-inch tot 98-inch. De adviesprijzen variëren van 1.599 euro tot 5.999 euro.

Tot slot brengt Sony de Bravia 3 op de markt. Dit is een led-televisie met direct led-achtergrondverlichting en de opvolger van de Sony X75W. Ook dit model draait op Google TV en komt in formaten van 43-inch tot 85-inch. De adviesprijzen beginnen bij 749 euro en lopen tot 2.149 euro.

Sony’s nieuwe televisies zijn allemaal uitgerust met de nieuwste versie van Google TV en ondersteunen Dolby Vision, IMAX enhanced en Dolby Atmos. De Bravia 3 maakt gebruik van de X1 4K HDR Processor. De Bravia 8 II en Bravia 5 daarentegen zijn voorzien van Sony’s meest geavanceerde beeldverwerkingssysteem tot nu toe, de XR Processor. Net als bij andere fabrikanten dit jaar, maakt deze combinatie van chip en algoritmes gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om scènes te herkennen en de weergave daarop aan te passen.

Een opvallende nieuwe functie is Voice Zoom 3, beschikbaar op de Bravia 5. Deze AI-functie kan spraak in films en uitzendingen herkennen en op commando isoleren om deze te versterken of te dempen. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd het commentaar zachter te zetten en het stadiongeluid te versterken.