Samsung pakt uit met twee nieuwe soundbars tijdens de CES 2025. Als eerste is daar de Samsung HW-QS700F, een nieuw model dat tevens ook geen voorganger heeft. Je kan dit model zowel horizontaal voor de televisie zetten als ook 90 graden draaien en aan de wand hangen. Een ingebouwde gyrosensor past het geluid hierop aan.

Niet alleen de Samsung HW-QS700F, maar ook de nieuwe Q990F hebben een nieuw ontworpen subwoofer. Deze is de helft kleiner dan de subwoofer van de 2024-modellen. Volgens Samsung gaat dit echter niet ten koste van het geluid. Beide modellen bieden ondersteuning voor Dolby Atmos, net als het gisteren aangekondigde Eclipsa Audio, een 3D-audiotechnologie dat Samsung in samenwerking met Google heeft ontworpen. De Samsung HW-Q990F wordt overigens ook geleverd met achterluidsprekers, zodat je beschikt over 11.1.4-geluid.

Q-Symphony krijgt een upgrade met Pro

Beide 2025-modellen beschikken over Q-Symphony Pro, voor een optimale samenwerking van geluid tussen televisie en soundbar om een ruimtelijk effect te creëren. Active Voice Amplifier Pro moet stemmen nog beter naar voren laten komen. Overigens komt Q-Symphony Pro ook naar de soundbars uit het middensegment, zoals de HW-B750F en de HW-B650F. Verdere specificaties, prijzen en de lanceringsdata ontbreken nog vanuit Samsung. Deze zullen op een later moment bekendgemaakt worden.