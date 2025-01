LG Display maakt details bekend over 4e generatie oled-display

Het nieuwe woled-paneel van LG Display is dit jaar te vinden in onder meer de G5-serie van LG en de Z95B-serie van Panasonic. Het scherm belooft opnieuw een hogere helderheid met maximaal 4000 nits en beschikt hiervoor over een extra oled-laag. Vorige generaties oled-panelen kwamen met drie lagen, de nieuwe generatie met vier lagen.

De structuur die is toegepast op het oled-tv-paneel van de vierde generatie organiseert de lichtbron in vier stacks door twee lagen blauwe elementen en onafhankelijke lagen rode en groene elementen toe te voegen. Het verbetert de maximale helderheid door de hoeveelheid licht die door elke laag wordt geproduceerd te vergroten in vergelijking met de vorige structuur.

LG Display geeft aan dat door het gebruik van vier lagen in plaats van drie en het optimaliseren van het voedingssysteem, het een 20% verbeterde energie-efficiëntie (voor 65-inch) en een 33% toename in helderheid heeft bereikt. De microlenzen (MLA), die we vorig jaar in de topmodellen tegenkwamen, zijn volledig verwijderd.

De piekhelderheid in wit is 4000 nits, terwijl de maximale kleurhelderheid 2100 nits is, een verbetering van 40% ten opzichte van het MLA OLED-paneel van vorig jaar (3000 nits wit, 1500 nits kleur). De kleurhelderheid van LG is nog steeds aanzienlijk lager dan op QD-OLED, wat puur RGB is. Dit komt omdat LG’s WOLED nog steeds een extra witte subpixel gebruikt om de helderheid te verhogen. Daarnaast belooft LG Display dat de DCI-P3-dekking is verhoogd van 98,5% op het MLA oled-paneel naar 99,5% op het 4-laags paneel.

En dat is nog niet alles want LG Display heeft ook het ongemak van reflecties op het scherm nog verder weten te minimaliseren. Het bedrijf heeft een speciale film ontwikkeld die zowel licht dat van het oppervlak van het scherm wordt weerkaatst als licht dat wordt geabsorbeerd en weerkaatst in het paneel compenseert. Met het voordeel van deze ultra-lage reflectietechnologie blokkeert het vierde generatie oled-tv-paneel 99% van de interne en externe lichtreflecties, waardoor perfect zwart wordt gerealiseerd.

De nieuwe panelen verschijnen in formaten van 48-inch tot 83-inch.