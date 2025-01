Samsung The Frame Pro beschikt over Neo QLED-paneel

Een van de meest opvallende kenmerken van de The Frame Pro is de implementatie van Neo-QLED-technologie. Deze technologie, die gebruik maakt van quantum dots en miniLED-achtergrondverlichting, zorgt voor een verbetering van de beeldkwaliteit. De kleuren zijn levendiger, de contrasten scherper en de zwartwaarden dieper dan met de conventionele led lcd-techniek.

De NQ4 Gen3 AI-chip speelt een cruciale rol in de beeldverwerking van de The Frame Pro. Deze chip analyseert de inhoud in real-time en past de beeldinstellingen automatisch aan om de best mogelijke kwaliteit te garanderen. Daarnaast biedt de AI-chip mogelijk ook andere intelligente functies, zoals stembediening en automatische beeldmodus-selectie. Met de Wireless One Connect-functie behoort een wirwar van kabels tot het verleden. Alle externe apparaten, zoals spelcomputers en Blu-ray spelers, worden aangesloten op een externe box. Het beeld en geluid worden vervolgens draadloos naar de televisie gestuurd.

Wanneer de televisie niet in gebruik is, kan deze worden omgetoverd tot een digitale fotolijst. De Art Mode biedt een uitgebreide collectie kunstwerken die je kunt selecteren en aanpassen aan jouw persoonlijke smaak. Dankzij het matte scherm moeten kunstwerken realistisch uitzien.

Hoewel Samsung nog geen concrete details heeft vrijgegeven over de prijs en beschikbaarheid van de The Frame Pro, kunnen we ervan uitgaan dat dat Samsung er een Pro-prijskaartje aan zal hangen. Later dit jaar maakt de Zuid-Koreaanse fabrikant meer details bekend.