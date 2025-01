LG presenteert 2025 oled-tv’s met G5- en M5-series

De M5- en G5-serie lijken qua specificaties erg veel op elkaar, maar het belangrijkste verschil is dat de M5-serie draadloos is. Althans, de box die met deze televisie geleverd wordt bevat alle aansluitingen en verwerkingskracht, waarna beeld en geluid draadloos naar de televisie gestuurd wordt.

LG 2025 oled-tv’s

Beide series komen met het nieuwste oled-paneel van LG Display, wat volgens de fabrikant het meest heldere oled-paneel tot nu toe moet zijn. LG zelf zegt dat de G5 40 procent helderder is dan de G4 van vorig jaar. De G5 zal voor het eerst ook beschikbaar zijn in 48 inch, maar met een lagere helderheid. De 97-inch versie zal volgens het bedrijf ook niet dezelfde helderheidsniveaus bereiken.

Opvallend is dat LG Display geen gebruik meer maakt van de MLA-techniek, waar met minuscule lenzen een hogere helderheid bereikt wordt. In plaats daarvan is er een extra oled-laag toegevoegd. De extra laag verbetert de energie-efficiëntie en helderheid. Daarnaast zijn de nieuwste OLED evo 4K-tv’s uitgerust met een verbeterde Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation. Deze functie past automatisch de beeldinstellingen aan op basis van de omgevingsverlichting, waardoor details in donkere delen van het beeld ook bij fel omgevingslicht goed zichtbaar moeten blijven.

De G5 behoudt zijn slanke galerijontwerp. De M5, die grotendeels vergelijkbaar is met de G5, zal de draadloze Zero Connect-box bevatten. Dit beperkt de verversingssnelheid echter tot 144 Hz, vergeleken met de 165 Hz die de G5 (behalve 97″ en 48″) voor het eerst zal ondersteunen.

Waar we wellicht verwacht hadden dat de MLA-techniek van vorig jaar nu in de C-serie zou verschijnen is dat helaas niet het geval. LG geeft wel aan dat de C5 een lichte verbetering in helderheid en kleurprestaties zal hebben ten opzichte van de C4 van vorig jaar, samen met een geüpgradede Alpha 9-processor. De C5 zal beschikbaar zijn in formaten van 42- tot 83-inch.

Daarnaast zal LG een verbeterde B5 lanceren. Deze serie zal beschikbaar zijn in formaten van 48- tot 83-inch, uitgerust met een 120Hz OLED-paneel.