Philips heeft zojuist de 2025 audioproducten gepresenteerd. Het merk komt met een diverse collectie aan audioproducten, waaronder draadloze hoofdtelefoons, wekkerradio’s, een all-in-one mini HiFi-systeem en draagbare cd-soundsystemen. We stellen de producten even aan je voor.

Philips H8000E

De Philips H8000E is een draadloze over-ear hoofdtelefoon met ANC. De hybride adaptieve noise cancelling beschikt over vijf aanpasbare niveaus. De koptelefoon beschikt over 40mm grafenen gecoate drivers en ondersteuning voor bluetooth 5.4. Met ondersteuning voor LDAC, AAC en LC3 is de koptelefoon ook gecertificeerd voor Hi-Res Audio. De koptelefoon gaat 70 uur mee ( 50 uur met ANC).

Philips K2000, K4200 en K5500

Deze serie koptelefoons zijn speciaal ontworpen voor kinderen. Ze zijn kleurrijk, duurzaam en veilig, want er is een ingebouwde limiet aanwezig van 85dB. De K2000 en K4200 komen in april en zijn on-ear koptelefoons. De K2000 is bekabeld, de K4200 is draadloos met bluetooth 5.4. De over-ear K5000 verschijnt in juli is beschikt ook hybride ANC.

Philips R5100 en R5600

Dit zijn de nieuwe compacte wekkerradio’s van Philips. De R5100 verschijnt in juni en heeft een verticaal ontwerp, 2.5W RMS en DAB/DAB+/FM-ondersteuning. De R5600 is een stukje groter en krachtiger met 5W RMS en DAB/DAB+/FM-ondersteuning, net als bluetooth 5.3 en IPX4 waterbestendigheid. Dit model verschijnt in juli.

Philips M2 Mini HiFi-systemen

Philips Audio lanceert vier nieuwe modellen met ingebouwde cd-spelers, bluetooth 5.4, tuners en meer in een compact ontwerp. De M3205M2 en M3505M2 verschijnen in februari met 20W RMS en FM- en DAB+-tuners. De M4205M2 en M4505M2 verschijnen pas in september, maar zijn krachtiger met 80W RMS, verbeterde luidsprekers en FM/DAB+-opties.

Philips Z5000 en Z6000

Dit zijn draagbare cd-soundsystemen en verschijnen in februari. De Z5000 beschikt over een FM-tuner, bluetooth 5.4 en usb-afspeelmogelijkheden. De Z6000 beschikt daarnaast ook over DAB+. Beide modellen beschikken over 4W RMS en ondersteuning voor de Philips Entertainment App.

Prijs en beschikbaarheid

De prijzen volgend op een later moment. Afbeeldingen zijn nog niet van alle producten beschikbaar. Deze volgen op een later moment.