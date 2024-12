Titan OS: alles dat je moet weten over het Philips smart tv-platform

Software updaten

Deze gids is gebaseerd op de Philips 65PML9009 (met softwareversie TPN248E_V248.003.182.121, september 2024), maar is van toepassing op alle Philips tv’s met Titan OS uit 2024.

Updates horen er tegenwoordig bij, en zeker bij een jong smart tv-systeem zoals Titan OS controleer je best regelmatig voor nieuwe versies. Dat doe je in de Instellingen, via “Software bijwerken”, “Updates zoeken” en klik op “Internet (aanbevolen)”. In “Software Bijwerken” kan je ook de “Huidige softwareversie” nakijken, en activeer ook “Automatische software-updates”, dan checkt de tv zelf regelmatig of er nieuwe software is.

Titan OS garandeert “zo lang mogelijk” updates te geven. Op een echt aantal versies konden we de fabrikant niet vastpinnen. Voor security-updates garandeert hij wel zeven jaar. Het is dus wat afwachten wat de toekomst zal bieden, maar het lijkt er in elk geval op dat zolang de hardware de nieuwe features aankan en het gebruiksgemak niet in gedrang komt, je nieuwe versies mag verwachten.