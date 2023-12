De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2023 (mobile)

Best gelezen nieuws

Als we terugkijken op wederom een jaar aan nieuws, dan vallen ons twee dingen op. Onze bezoekers houden van koopjes en onze bezoekers houden van Google. Want één van de meest gelezen nieuwsberichten is het artikel waarin we onze verwachtingen uiten over de eindejaarspresentatie van het Amerikaanse bedrijf, waar onder meer de Pixel 8 Pro en Google Pixel Tablet aangekondigd werden. Ook is het zo dat voornamelijk de Pixel 8 Pro de interesse trok. Want één van de weinige geruchten die we over het fijne toestel gedeeld hebben, is flink opgepakt. We kunnen dus wel stellen dat veel mensen daar naar uitkeken.

Verder houdt iedereen van koopjes en betaalbare techproducten. Dat blijkt ook wel uit een aantal nieuwsberichten waarin we producten aan bod laten komen die best betaalbaar zijn. Zo kwam Samsung bijvoorbeeld met de Galaxy Tab A9 en Tab A9+, terwijl OnePlus de Pad presenteerde. Verder kwamen er toestellen van Motorola, Nokia en Oppo voorbij waarvoor we niet te diep in de buidel hebben hoeven tasten. Zijn dit de goedkoopste smartphones van dit moment? Niet allemaal, maar ze hebben wel stuk voor stuk een goede prijs-kwaliteitverhouding. Tot slot keken veel mensen uit naar de Galaxy S23-lancering.