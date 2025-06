OnePlus Pad 3 is de nieuwste razendsnelle tablet

De OnePlus Pad 3 wil in alles premium zijn. Van de razendsnelle specificaties tot aan het design. De nieuwe tablet mikt duidelijk op het hogere segment van de markt. Naast de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Elite is daar 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het display is een groot 13,2″-scherm met een 3.4K-resolutie, 12-bits kleurendiepte en een pixeldichtheid van 315 PPI. De batterij heeft een capaciteit van 12.140 mAh, dat moet volgens de fabrikant genoeg zijn voor 15 uur video’s kijken of 6 uur gamen. Over dat gamen gesproken. De tablet is voorzien van een geavanceerd koelsysteem met composieten dampkamers om warmte efficiënt af te voeren en de gamingprestaties zo optimaal mogelijk te houden. Opladen kan met 80W SUPERVOOC.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Pad 3 in de kleur Storm Blue is vanaf nu verkrijgbaar in de voorverkoop. Er zijn twee varianten verkrijgbaar, namelijk 12GB + 256 GB voor 599 euro en de 16 GB + 512 GB voor 699 euro. De OnePlus Pad 3 kan voorzien worden van diverse accessoires als een toetsenbord, stylus en een slimme case.