Review: herQs Blaze rookloze vuurkorf

Eerste indruk en design

Bij het uitpakken viel direct het robuuste en degelijke ontwerp van de herQs Blaze op. De vuurkorf is vervaardigd uit dikwandig staal, wat een gevoel van kwaliteit en duurzaamheid uitstraalt. De afwerking is netjes en het in elkaar zetten was eenvoudig en vereiste geen specialistische kennis of gereedschap. De handleiding was duidelijk en beknopt waardoor de vuurkorf binnen 2 minuten in elkaar gezet is en klaar is voor gebruik.

Het ontwerp van de Blaze is gebaseerd op het principe van secundaire verbranding, wat de belofte van een rookloze ervaring inhoudt. Dit wordt gerealiseerd door een dubbelwandige constructie. De lucht wordt via gaten aan de onderkant aangezogen, opgewarmd tussen de wanden en vervolgens via gaten aan de bovenkant van de binnenste kamer opnieuw in de vuurkamer geïnjecteerd. Deze extra zuurstoftoevoer zorgt voor een efficiëntere verbranding van de gassen en rookdeeltjes die bij een traditioneel vuur vrijkomen.

De Blaze is één van de grotere varianten van de herQs rookloze vuurkorven, geschikt voor de wat grotere terrassen of tuinen. Hij is echter niet te groot, waardoor hij makkelijk te verplaatsen en op te bergen is, maar biedt tegelijkertijd voldoende ruimte voor een comfortabel vuur. Het gewicht is aanzienlijk, wat bijdraagt aan de stabiliteit, maar het verplaatsen over een langere afstand kan wel wat inspanning vergen. Overigens levert herQs een bescherm- en draagtas mee met de vuurkorf.