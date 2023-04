Review: Kobo Elipsa 2E – grote e-reader met een stylus

Boeken lezen

Ons testmodel was al voorzien van een persaccount inclusief Kobo Plus, het maandabonnement om onbeperkt boeken te kunnen lezen én luisterboeken te kunnen beluisteren. Veel meer dan de e-reader aanzetten, even verbinden met je wifi-netwerk, eventueel inloggen met je accountsgegeven is het ook niet. Kobo heeft de interface bij het instellen goed voor elkaar, zodat jong en oud weet wat er precies van verwacht wordt. We kunnen aan de slag met diverse vooraf gedownloade boeken en audioboeken en dus kunnen we naar hartenlust lezen én luisteren. Zelf gebruik ik sinds enkele jaren de Kobo Libra H20, dus even het boek downloaden wat ik aan het lezen was en we gebruiken de Kobo Elipsa 2E als vaste e-reader voor het lezen tijdens de testperiode.

En dit beviel eigenlijk heel erg goed. Het grote E Ink-scherm is rustig voor de ogen waardoor het lijkt alsof je een echt boek aan het lezen bent. Vermoeide ogen zul je absoluut niet krijgen. Ook fijn, deze grote e-reader is ook een stukje sneller dan de eerste generatie Libra H20 die ik zelf gebruik. Het navigeren door het menu gaat net even wat vlotter en ook de bladzijde omslaan gaat snel en soepel. Wat we wel echt missen zijn de knoppen van de Libra- en Sage-serie. Je moet dus nu iedere keer op het scherm tikken of vegen om een bladzijde om te slaan. Het werkt prima en je zult er ongetwijfeld snel aan wennen, maar twee fysieke knoppen onder je vingers is bij een dergelijk groot formaat toch wellicht net even wat makkelijker. Het grote formaat is fijn voor het lezen, maar je hebt wel een groot ‘iets’ in handen. Alsof je een groot boek aan het lezen bent. Veel mensen zullen de Kobo Elipsa 2E dan ook te groot vinden.

Heb je een boek gevonden en ben je begonnen met lezen, dan tik je op het midden van de bladzijde om de instellingen te openen. Niet alleen selecteer je hier de helderheid van het scherm, ook kun je aan de slag met lettertypen en -stijlen, je voortgang bekijken en allerlei voorkeursinstellingen wijzigen. Ook de kleurtemperatuur kun je aanpassen. En je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of je kunt het regelen. Van kleine minieme letters voor mensen met hele goede ogen tot enorme letters op het scherm voor mensen die wat minder goed kunnen zien. Je hebt ook veel keuze uit lettertypen, dus je zult altijd iets vinden wat goed bij je past. Het standaardlettertype is echter al zo fijn, dat weinig mensen waarschijnlijk iets anders zullen kiezen. Weet in ieder geval dat je alles naar wens kunt afstemmen.

Zoals je kunt lezen in de review is bluetooth ook beschikbaar op dit model. Sluit je bluetooth-oordoppen of bluetoothspeaker aan en je kunt genieten van luisterboeken. Is het geheugen van 32 GB daar niet heel snel vol mee? Dat valt mee. Een gemiddeld luisterboek zal ergens tussen de 200 en 500 MB groot zijn, terwijl een leesboek ergens tussen de 1 MB en 5 MB schommelt. Meer dan genoeg geheugen dus om veel e-books en luisterboeken te verzamelen. Je kunt natuurlijk e-books kopen. De e-reader ondersteunt erg veel formaten en een boek op de e-reader zetten is een fluitje van een cent. Nog makkelijker is het om een abonnement op Kobo Plus te nemen. Dit kan eigenlijk al uit als je meer dan één boek per maand leest. Voor 9,99 euro krijg je toegang tot een enorme database van boeken. Iedere maand worden boeken toegevoegd, waardoor het eigenlijk een soort Netflix of Spotify is, maar dan voor boeken. Wil je naast leesboeken ook toegang tot audioboeken? Dan betaal je 12,99 euro per maand. Zelf lees ik al jaren met Kobo Plus en over het algemeen ben ik er tevreden over. Het enige nadeel is als je net een boekenserie aan het lezen bent en halverwege de serie mist er ineens een boek dat niet op Kobo Plus te vinden is. Dat is me verschillende keren overkomen. Verder werkt het erg gemakkelijk en heb je toegang tot honderdduizenden e-books. Deze kun je niet alleen op je e-reader van Kobo lezen, maar ook met de Kobo-app op je smartphone of tablet.