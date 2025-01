Poco lanceert twee nieuwe smartphones met X7 en X7 Pro

Poco staat al jaren bekend om de goede prijs-kwaliteitsverhouding en dat is dit keer zeker niet anders. De smartphones lijken veel op elkaar, maar de X7 Pro is net even beter (en net even duurder) dan de reguliere Poco X7.

Dit is de Poco X7 Pro

De Poco X7 Pro beschikt over een amoled-scherm van 6,67-inch met een 1.5K resolutie en verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 8400-Ultra met 8 GB of 12 GB werkgeheugen. Qua opslaggeheugen kun je kiezen uit 256 GB of 512 GB. De smartphone is uitgerust met een hoofdcamera van 50 megapixel, ultra-groothoekcamera van acht megapixel en een frontcamera van twintig megapixel. De batterij is met 6.000 mAh lekker groot en kan razendsnel met 90W bedraad opgeladen worden. De smartphone is stof- en waterbestendig met IP68.

Dit is de Poco X7

De Poco X7 heeft hetzelfde 6.67-inch amoled-scherm, maar dit keer hebben we te maken met een curved-scherm. De telefoon zelf is ook wat ronder dan het hoekige van het Pro-model, dat een plat scherm heeft. De chipset is de MediaTek Dimensity 7300-Ultra en je kunt kiezen uit 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Qua camera’s voegt deze reguliere versie zelfs een camera toe aan de verder identieke cameramodule. Dit keer heb je ook een twee megapixel macrocamera. De batterij van 5.110 mAh kan je met 45W bedraad opladen. Ook dit toestel is stof- en waterbestendig dankzij IP68.

Prijs en beschikbaarheid

POCO X7 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren: Zwart, Groen en Geel. Het toestel komt in drie varianten: 8GB+256GB, 12GB+256GB en 12GB+512GB. Voor respectievelijk 369,90 euro, 399,90 euro en 429,90 euro via mi.com. Tijdens de actieperiode van 9 t/m 16 januari geldt er een korting van 50 euro op alle modellen.

POCO X7 is verkrijgbaar in drie kleuren: Zilver, Groen en Zwart. Het toestel zal verkrijgbaar zijn in varianten 8GB + 256GB en 12GB + 512GB. Voor respectievelijk 249,90 euro en 299,90 euro via mi.com. Tijdens de actieperiode van 9 t/m 16 januari genieten alle modellen van een korting van 40 euro.