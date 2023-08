Besturingssysteem

Dat onderscheid zien we ook in het besturingssysteem. Apple Watch draait op een aangepast iOS-versie genaamd watchOS en is daarmee dus echt een verlengstuk van je iPhone. De smartwatches van Samsung, maar ook van Fossil, Ticwatch of Skagen draaien op WearOS, zeg maar de Android-versie voor je smartwatch. Ook hier vind je volop apps die je vanuit de PlayStore kunt downloaden, net als op je smartphone. Wil je een echte smartwatch? Dan is het handig om te kijken welke smartphone je hebt. Dit past het beste in het ecosysteem dat je al gebruikt. Heb je een iPhone, dan kun je een Apple Watch naadloos gebruiken. Heb je een Android-telefoon? Kies dan voor een smartwatch met WearOS.

Voor een slim sporthorloge maakt het niet zoveel uit. Een Garmin, Polar of ander slim sporthorloge kun je op alle smartphones gebruiken, of je nu een iPhone of een Android-telefoon hebt. Vaak maken slimme sporthorloge gebruik van een eigen besturingssysteem. Dat beperkt je inderdaad in het gebruik van externe apps, maar het voordeel is dat ze heel efficiënt met energie om kunnen gaan en je ze niet vaak hoeft op te laden.