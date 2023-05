Het klinkt natuurlijk als een leuk marketingpraatje. De haast onverwoestbare Nokia 3310 gebruiken om je nieuwe superstevige smartphone te promoten. Toch lijkt er wel iets bijzonders aan de hand te zijn. De nieuwe Nokia XR21 is bestand tegen een waterstraal van 100bar, is valbestendig, stofdicht en waterdicht. Deze telefoon beschadigen lijkt haast onmogelijk.

Is de Nokia XR21 onverwoestbaar?

HMD Global lanceert vandaag de Nokia XR21. Dit toestel is de opvolger van de Nokia XR20 uit 2021. Het toestel bestaat uit 100 procent gerecycled aluminium chassis, duurzame materialen en Corning Gorilla Glass Victus. Het toestel is MIL-STD-810H-gecertificeerd waardoor dit model valbestendig is en stof- en waterdicht. Bovendien overleefde de Nokia XR21 tijdens interne tests een val van 1,8 meter, kan het toestel tot een uur lang worden ondergedompeld in water van 1,5 meter diep en weerstaat hij een waterstraal van 100 bar met een watertemperatuur van 80°C. Zorgen maken om een gebarsten scherm of een kapotte behuizing behoort tot het verleden. Een lege batterij zal je ook niet te vaak gebeuren, want het toestel gaat twee volle dagen mee en kan ook tegen extreme weersomstandigheden van -20°C tot +55°C.

Het toestel is uitgerust met een 6,49″-scherm (2.400 bij 1.800 pixels), wordt vier jaar lang voorzien van maandelijkse beveiligingsupdates, drie grote OS-upgrades (je begint met Android 12 op het toestel), drie jaar garantie en een jaar garantie op schermvervanging. Het toestel heeft een Snapdragon 695 5G aan boord, een batterij van 4.800 mAh en een dubbele camera van respectievelijk 64-megapixel (hoofdcamera) en acht megapixel (ultragroothoek). De selfiecamera beschikt over zestien megapixel.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia XR21 is per direct verkrijgbaar in Nederland en België voor 599 euro in de kleur Midnight Black.