Epson gaat Apple AirPlay 2 en HomeKit ondersteunen

Apple AirPlay 2 stelt gebruikers in staat om draadloos content van iPhones, iPads en MacBooks naar de projector te streamen. Dit biedt aanzienlijke voordelen voor presentaties in onderwijsinstellingen en zakelijke omgevingen, waar Epson een significante klantenkring bedient. De toenemende prevalentie van Apple apparaten binnen deze sectoren draagt bij aan de relevantie van deze functionaliteit.

Daarnaast biedt de implementatie van Apple HomeKit de mogelijkheid om compatibele Epson projectoren te integreren in een smart home ecosysteem. Hierdoor kunnen gebruikers de projectoren eenvoudig bedienen in combinatie met andere slimme apparaten en is spraakbesturing via Siri op een iPhone mogelijk.

Epson geeft aan dat deze beslissing is genomen om tegemoet te komen aan de toenemende wensen van hun klanten. De eerste modellen die deze ondersteuning bieden zijn: Epson EB-FH18, Epson EB-FH54, Epson EB-994F, Epson EB-L690U, EB-L690SU, EB-L695SU, Epson EB-L795SE, EB-L790U, EB-L790SU, Epson EB-L890E, EB-L890U en EB-L895U.