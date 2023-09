Review: OnePlus 11 5G – premium smartphone met Hasselblad camera

Hardware en design

Qua design valt de achterkant met maar liefst vier camera’s op, met hier tussenin het Hasselblad-logo. Met Hasselblad kun je de meest professionele foto’s maken, hierover later meer. Daar waar het camerablad van de 10pro vierkant was, heeft de 11 een rond camera-eiland. Hij voelt robuust – maar fijn – aan. Weliswaar niet 100 procent waterproof, wél spatwaterbestendig. De OnePlus 11 weegt 205 gram zonder bescherming en is qua afmetingen ongeveer hetzelfde als de OnePlus 10 pro. Daar waar eerdere reviews hem ietwat groot vinden, vind ik hem prima te bedienen met één hand. Fijn detail: dankzij de alert-slider (schuifknopje rechtsboven) is het geluidsprofiel handig en snel aan te passen en deze feature hebben we zeker gemist bij de voorganger. De slider stelt je in staat om bijvoorbeeld snel tijdens een meeting je telefoon in je broekzak op stil of trillen te zetten.

Gorillaglass-victus zorgt ervoor dat je display minder kras- en barstgevoelig is. De achterkant van het toestel is glad; zonder jellycase of hoesje durf ik het toestel niet te bedienen want het is net iets té smooth. Bescherming heb je via een Chinese webshop voor een paar euro en elke telefoonverkoper adviseert je hoe dan ook om je toestel meteen te beschermen. De smoothness is dus niet per sé een nadeel, als je het mij vraagt. Wat verder opvalt is dat de display niet vingervlek-gevoelig is. Je ziet dus amper vingerafdrukken, zelfs wanneer je goed naar je scherm in stand-by stand kijkt. Alle cijfers ‘1’ (en dus ook ’11’) worden rood weergeven op je beeldscherm.

Over het scherm (amoled 6,7 inch) en de resolutie 3216 bij 1440 pixels valt er niets te klagen. Zelfs wanneer de zon vol op het scherm staat, kan ik vrij moeiteloos berichten lezen of scrollen op social media. Door de ondersteuning voor Dolby vision is het contrasten tussen licht en donker indrukwekkend. Een leuke feature, vooral als je graag compatibele films of series kijkt op je smartphone. Met de 11 kan het zeker. Nog een handige feature; Dankzij de hoge verversingsnelheid (welke wordt aangepast aan de content op je scherm) kun je zorgeloos genieten terwijl je accu gespaard wordt. Scrollen verloopt zo zeer soepel, films worden strak weergegeven en games kunnen gespeeld worden zonder haperingen of lag.