Nothing lanceert de Phone (3) met mini-LED-display achterop

De smartphone van Nothing herken je door het kenmerkende Glyph-design. LED-verlichting achterop het toestel dat diverse statussen en notificaties middels verlichting kan weergeven. Dit keer doet Nothing het echter anders, want de Phone (3) heeft een vernieuwd Glyph Matrix, een micro-LED-display rechts bovenaan het toestel dat ook simpele statussen weer kan geven, zoals appmeldingen, de tijd of bijvoorbeeld het accupercentage. Het is de bedoeling dat gebruikers ook zelf aan de slag kunnen om nieuwe mogelijkheden toe te voegen aan dit kleine LED-display.

De Nothing Phone (3) beschikt verder over razendsnelle specificaties. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, een amoled-scherm van 6,67-inch met een verversingssnelheid van 120Hz (2.800 bij 1.260 pixels), 12 of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het camerasysteem is ook aangepakt, zo beschikt dit toestel over vier camera’s van 50 megapixel, namelijk een hoofdcamera, ultragroothoekcamera, telephotocamera en selfiecamera. Opladen van de batterij van 5.150 mAh kan met 65W. Draadloos laden kan ook met 15W. De smartphone is stof- en waterbestendig met een IP68-certificaat.

De Nothing Phone (3) draait op Android 15 en Nothing OS. Het bedrijf geeft vijf grote Android-updates en zeven jaar beveiligingsupdates voor het toestel.

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Phone (3) is vanaf 15 juli verkrijgbaar in twee verschillende configuraties voor de volgende adviesprijs: