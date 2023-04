OnePlus maakt prijs van tablet OnePlus Pad bekend

De OnePlus Pad is de eerste tablet van OnePlus en het bedrijf wil gelijk goed uitpakken. De tablet heeft een lcd-scherm van 11,61-inch met een hoge resolutie van 2.800 bij 2.000 pixels. De beeldverhouding is 7:5. Deze unieke beeldverhouding hebben we nog niet eerder gezien op een tablet. Volgens de fabrikant zorgt een scherm dat meer vierkant is voor een beter zicht en comfort. Het scherm kent een vernieuwingsfrequentie tot 144Hz, dus ook gamers moeten goed uit de voeten kunnen met dit model. 10-bit True Color moet zorgen voor levendige kleuren. Dit model is uitgerust met vier luidsprekers en Omnibearing Sound Field-technologie voor een multidimensionaal geluid. Dolby Atmos en Dolby Vision worden ondersteund.

Aan boord vinden we een MediaTek Dimensity 9000-chipset met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 9.510 mAh en kan razendsnel met 67W SUPERVOOC weer worden opgeladen. Volgens OnePlus heeft dit model een standby-levensduur van 1 maand. Foto’s maken kan met de camera van dertien megapixel met EIS-stabilisatie. Voorop vinden we een camera van acht megapixel voor het videobellen. De tablet ondersteunt wifi 6, bluetooth 5.3, usb-type-c en gezichtsontgrendeling. De OnePlus Pad heeft een aluminium unibody met 2.5D gebogen glas. Dit model is 6,54 mm dun en weegt 552 gram.

De tablet beschikt over Android 13 en krijgt drie grote Android-updates. Ook kun je vier jaar beveiligingsupdates verwachten.

Prijs en beschikbaarheid

Vandaag heeft OnePlus de prijs van de OnePlus Pad bekendgemaakt. De tablet in de kleur Halo Green gaat 499 euro kosten en is vanaf 28 april verkrijgbaar. Optioneel is het OnePlus magnetische toetsenbord en de OnePlus Stylo (stylus) voor dit model verkrijgbaar.

