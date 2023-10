Android-smartphone luistert soms mee: zo voorkom je dat

Google Assistent op Android uitschakelen

Als je benieuwd bent naar wat Google over je opgeslagen heeft, dan ga je daarvoor naar de activiteitenpagina van Google. Klik op Filteren op datum en product en daarna op Assistent. Dan krijg je mogelijk een beter inzicht op welke momenten de Assistent soms ook per ongeluk geactiveerd wordt en daardoor mogelijk een (deel van een) gesprek opnam. Door technologie beter te begrijpen kun je er beter mee omgaan. Maar in sommige gevallen is het gewoon fijn en veilig(er) om dit soort hulp uit te schakelen. Vanaf dat moment luistert de Google Assistent niet meer mee.

Als je de Google Assistent wil uitschakelen op je Android-smartphone, ga dan naar de instellingen. Dat kan via de applade, maar ook via het snelle menu dat je naar beneden trekt vanaf het thuisscherm. Tap op het tandwielicoon om de instellingen te openen en navigeer naar het onderdeel Google. Scrol op deze pagina een beetje naar beneden totdat je Instellingen voor Google-apps ziet staan. Zoek nu Zoeken, Assistent en spraakopdrachten op en tap daarop. Nu kom je een flink aantal opties tegen, maar de functie die we in dit geval nodig hebben is de Google Assistent.

Nu is het de bedoeling dat je wederom een flink eind naar beneden scrolt. Op een gegeven moment kom je Alle instellingen tegen. Daaronder staat de optie Hey Google en Voice Match. Wanneer je daarop tapt, dan zie je meteen een schuifregelaar staan. Daarmee kun je het zoeken naar het commando uitschakelen. Is de knop grijs? Dan staat die uit. Is de knop blauw? Dan staat die aan. Mochten de kleuren in de toekomst veranderen (of speelt een thema een rol): rechts betekent aan, links betekent uit. Dubbelcheck de bewerking en keer daarna terug naar het thuisscherm.