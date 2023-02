Samsung Galaxy S23 is geen slechte smartphone

Nee, de Samsung Galaxy S23 is geen slechte smartphone. Sterker nog: dit is één van de beste smartphones die het Zuid-Koreaanse bedrijf uitgebracht heeft. Het toestel beschikt bijvoorbeeld over een snellere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor. Waarom is die sneller dan andere versies van die chipset? Omdat Samsung en Qualcomm een dealtje gesloten hebben. De kloksnelheid ligt een paar punten hoger, waardoor je inderdaad op papier een snellere smartphone overhoudt. In de praktijk merk je echter weinig tussen dit model en bijvoorbeeld de nieuwe OnePlus 11.

Een groot verschil met dat toestel is wel dat de processor niet afgeknepen wordt. De OnePlus 11 kan na vijftien tot twintig minuten inzakken, waardoor je framedrops in videogames krijgt. Die ervaring kunnen we niet toeschrijven aan de Galaxy S23-lijn. Je kunt kiezen voor varianten met 128 of 256 GB aan opslagruimte. Alleen de 256GB-variant maakt gebruik van het snellere UFS 4.0. Dit zijn allerlei technische specificaties die – voornamelijk onder de motorkap – het verschil maken tussen de verschillende modellen. UFS 4.0 is veel sneller dan 3.1, die je op het 128GB-model aantreft.

Samsung, Xiaomi of OnePlus?

En dat is een beetje het probleem dat we hebben bij moderne smartphones. Ze gaan allemaal – ongeacht de fabrikant – steeds meer op elkaar lijken qua hardware. Op dat gebied kun je niet altijd zeggen dat het beter is om voor een Samsung, Xiaomi of OnePlus te kiezen. Al betrappen we OnePlus er nog wel op dat het bedrijf zijn iets minder snelle Snapdragon 8 Gen 2-processor afknijpt. Dat is een kwalijke zaak, maar doet het bedrijf waarschijnlijk niet zonder reden. Mogelijk houdt de accu het daardoor langer uit dan bij concurrerende toestellen. Maar of dat ook echt het geval is?

Dat antwoord is ‘waarschijnlijk niet’. De accu van de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra (die we voor deze review ook ontvangen hebben) en de OnePlus 11 gaan gelijk op aan elkaar. Anderhalve dag aan gebruik lijkt hier de consensus te zijn. Er zit wel een groot verschil in opladen. De OnePlus 11 doet dat met een snelheid van maar liefst 100 watt. Dat is niet de snelste standaard, maar wel megasnel. Samsung levert geen oplader mee in de doos. Maar in principe ondersteunt de Galaxy S23 snelladen op 25 watt. Daardoor kan het meer dan een uur duren de accu vol te krijgen.