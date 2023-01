Android-smartphone of -tablet koppelen aan je tv: zo werkt dat

Van Android naar Chromecast

Eén van de handigste opties is nog altijd de Google Chromecast. Dit is een relatief betaalbaar apparaatje dat je in de hdmi-poort van je televisie parkeert. Er zijn verschillende soorten versies van de Chromecast beschikbaar. Op moment van schrijven is de versie met Google TV aan boord de meest recente variant; op de website van Google lees je of er al updates zijn. Sluit de Chromecast aan op je tv, stel hem goed in en je kunt meteen beginnen met casten.

Verschillende apps op Android hebben een Chromecast-icoon ingebouwd. Dit is een schermpje met daarin drie wifi-signalen. Wanneer je daarop tapt, dan komt er een keuzemenu in beeld. Je ziet nu alle castapparaten binnen je persoonlijke netwerk staan. Om dit voor elkaar te krijgen dien je ook je smartphone aan hetzelfde netwerk te koppelen als de Chromecast; anders zien beide apparaten elkaar niet. Is dat wel het geval, tap dan op de Chromecast.

De smartphone stuurt het beeld van de app nu door naar de televisie. Zo kun je bijvoorbeeld films en series bekijken op HBO Max, Netflix en Disney+. Maar ook apps als Google Foto’s bieden dergelijke opties aan, zodat je je vakantiekiekjes kunt presenteren aan je vrienden. Op de website van Google vind je een uitgebreide lijst met apps die Chromecast ondersteunen. Je kunt zodoende zelfs games spelen met je vrienden of muziek afspelen op allerlei apparaten in huis.

In het verlengde hiervan kan het ook zijn dat je een tv met Chromecast ingebouwd hebt. Dan hoef je geen losse dongle meer te kopen, maar kun je de content rechtstreeks naar je tv sturen. Heb je al een mediaspeler met Android TV aan boord staan, zoals een Nvidia Shield? Ook dan is het mogelijk zonder een losse Chromecast te werken. Dit apparaatje met Android TV aan boord fungeert namelijk ook als een Chromecast-ontvangen. Wel zo handig, scheelt weer een paar centen.