Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro gelanceerd met zeven jaar updates

De Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro zijn zojuist gepresenteerd door Google. De nieuwe smartphones staan in het teken van de nieuwe Google Tensor G3-processor, een drievoudige camera, kunstmatige intelligentie en maar liefst zeven jaar updates. De telefoons komen wederom naar Nederland toe en voor het eerst ook officieel naar België.

Dit is de Google Pixel 8

De Google Pixel 8 is het reguliere toestel van de twee en is voor het eerst kleiner dan de voorganger. De smartphone heeft een zogenaamd ‘Actua’-scherm van 6,2-inch met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Het Actua-scherm (oled) moet veel beter af te lezen zijn in direct zonlicht, tot 2.000 nits piekhelderheid. Corning Gorilla Glass Victus beschermt het display. Aan boord vinden we de nieuwe Google Tensor G3-processor met wederom een Titan M2-beveiligingschip aan boord. Verder heeft het toestel 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij van 4.575 mAh kun je met 30W weer opladen. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden.

De camera’s hebben een update gekregen. Zo is er een groothoekcamera van 50 megapixel met diafragma van f/1.68 met pixelbreedte van 1,2 μm en een gezichtsveld van 82 graden. De sensor van 1/1,31″ biedt tot 8x zoom. Daarnaast is er een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel met pixelbreedte van 1,2 μm, diafragma van f/2.2 en gezichtsveld van 125,8 graden. Een LDAF-sensor (lasergedetecteerde autofocus is aanwezig, net als optische en elektronische beeldstabilisatie op de hoofdcamera. De selfiecamera voorop is een 10,5 megapixel Dual PD-selfiecamera. Filmen op het toestel kan tot maximaal 4K met 60 frames per seconde. Ook 10-bits HDR video is mogelijk. Dankzij de kunstmatige intelligentie van Google heb je weer allerlei handige fotobewerkingsmogelijkheden tot je beschikking.

Het toestel ondersteunt wifi 7, bluetooth 5.3, nfc, usb-c, komt met stereospeakers en ruimtelijke audio en biedt ruimte voor een enkele nano-simkaart en e-simkaart. Uniek aan de Pixel 8-serie is dat je maar liefst zeven jaar OS- en beveiligingsupdates kunt verwachten voor het toestel. Je kunt kiezen uit de kleuren Obsidiaan, Grijsgroen en Roze.

Dit is de Google Pixel 8 Pro

De Google Pixel 8 Pro neemt vrijwel alle functies van de Pixel 8 Pro over, maar voegt daar een aantal extra’s aan toe. Zo heeft de Pixel 8 Pro een Super Actua-scherm (oled) van 6,7-inch (maximaal 120 Hz) met een resolutie van 2.992 bij 1.344 pixels, helderheid tot 1.600 nits en piekhelderheid tot maar liefst 2.400 nits. Geen curved-scherm dit keer, maar net zo plat als bij de Pixel 8. Naast dezelfde Google Tensor G3-processor met Titan M2-beveiligingschip vinden we hier 12 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij van 5.050 mAh kun je met 30W weer opladen. Draadloos opladen wordt ook ondersteund.

De hoofdcamera is bij beide Pixel 8-modellen identiek, maar de ultragroothoekcamera in de Pixel 8 Pro is een 48 megapixel Quad PD-camera met autofocus, pixelbreedte van 0,8 μm, diafragma van f/1.95 en gezichtsveld van 125,5 graden. De Pro voegt daarnaast nog een telefotocamera toe van 48 megapixel met pixelbreedte van 0,7 μm, diafragma van f/2.8, 5x optische zoom en tot 30x digitale zoom. De selfiecamera’s zijn identiek.

Uniek aan de Google Pixel 8 Pro is de thermometer. Hiermee meet je bijvoorbeeld de temperatuur van drankjes en gerechten door ze te scannen. Ook dit toestel heeft zeven jaar OS- en beveiligingsupdates. Je kunt kiezen uit de kleuren Obisidaan, Porselien en Baaiblauw.