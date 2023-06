Google Pixel 8 Pro lijkt wederom de beste cameramodule te krijgen

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgt de Google Pixel 8 Pro straks als enige in de aankomende line-up een verbeterde ultragroothoeklens. Mocht dat zo zijn, dan ligt dat volledig in de lijn der verwachting. In de afgelopen jaren was het ook al zo dat wanneer je de beste camera-ervaring op een Pixel-smartphone wil hebben, je eigenlijk verplicht bent het grootste model te kopen. Al doet de kleinere optie vaak niet onder voor de grotere.

Google Pixel 8 Pro met betere cameramodule

Dit gercht is afkomstig van de redactie van Android Authority, die claimt de specs van de cameramodule in handen te hebben. Beide Google Pizxel 8-modellen krijgen naar verluidt een vijftig megapixelcamera van Samsung. De sensor in deze module is veel groter, waardoor er meer licht doorheen kan komen. Het is in elk geval goed om te zien dat de hoofdcamera op beide toestellen gelijk behandeld wordt — dat is immers de camera die je het vaakst gebruikt.

Voor 2023 focust Google zich verder dus op de groothoeklens. Daar waar de Pixel 8 dezelfde sensor krijgt die ook al op de Google Pixel 6 zat, krijgt de Google Pixel 8 Pro dus een nieuwe variant. Dit betreft een Sony-sensor met 64-megapixel. Opvallend genoeg betreft dit dezelfde sensor die ook in de cameramodule van de Google Pixel 7a zit, die hem gebruikt als hoofdcamera. En de shots van dat toestel zijn meer dan respectabel, dus we zijn benieuwd wat de Pro er straks mee doet.

Het gezichtsveld van de ultragroothoeklens is straks 0.49x. De telelens is wederom een 48-megapixelvariant van Samsung, die in staat is tot vijf keer in te zoomen. De selfiecamera krijgt geen hardwareverbeteringen, zoals het er nu naar uitziet. Maar wie weet wat Google voor ons in petto heeft qua software. Dat is vaak waar Pixel-smartphones in schitteren, dus dat moeten we nog even afwachten. De verwachting is dat Google de smartphones in oktober presenteert.