Dit verwachten we woensdag van Made by Google 2023

We komen nu bij de geruchten die wel rondgaan, maar allesbehalve zeker zijn. Zo zou Google werken aan een nieuwe Chromecast met Google TV met een snellere chip. De voorganger is toch alweer drie jaar oud. Er is onlangs wel een foto gelekt van een nieuwe afstandsbediening voor de Chromecast met Google TV, maar het blijft echt speculeren op dit moment. Hopelijk weet Google ons te verrassen deze woensdag.

Is this our first look at the new remote for an upcoming Chromecast with Google TV refresh?

I found a video showcasing the new remote in the latest Android TV 14 beta.

The video shows an outline of a remote that bears resemblance to the current CCwGT remote, except that it has… pic.twitter.com/OBKBLleQQz

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 7, 2023