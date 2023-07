De Oppo Reno 10 en Oppo Reno 10 Pro zijn qua behuizing volledig identiek. Ze hebben een dun en lichtgewicht ontwerp en een 3d-gebogen design dat slechts 7,89 mm dik is en 185 gram weegt. De smartphones beschikken over een oled-scherm van 6,7-inch met een verversingssnelheid van 120Hz. De resolutie van het display bedraagt 2.412 bij 1.080 pixels.

Intern zijn er verschillende tussen beide smartphones, waarbij de Oppo Reno 10 Pro uiteraard de beste specificaties heeft met een Qualcomm Snapdragon 778G 5G, een 5.000 mAh-batterij met 80W opladen en een beter camerasysteem met een hoofdcamera van 50 megapixel (Sony IMX890). Ook vind je een ultragroothoeklens (acht megapixel, 112 graden) en telelens (32 megapixel, Sony IMX709) op het toestel. Voorop vinden we een selfiecamera terug van 32 megapixel voor portretfoto’s.

De reguliere Oppo Reno moet het doen met een MediaTek Dimensity 7050, een 4.600 mAh-batterij met 67W laden en een hoofdcamera van 64 megapixel. Ook zijn er minieme verschillen in de overige camera’s aan boord, alhoewel de essentie hetzelfde blijft. Over updates is Oppo onduidelijk, maar het toestel ‘moet zeker tot vier jaar meegaan’. Direct uit de doos heb je met Android 13 te maken.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Reno 10-serie is vanaf 24 juli verkrijgbaar. De Oppo Reno 10 gaat 509 euro kosten, terwijl je 659 euro voor de Oppo Reno 10 Pro zult betalen via onder andere de Oppo Store. Beide toestellen zijn verkrijgbaar in de kleur Silver Gray.

Lees meer over Oppo.