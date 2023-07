10 reisgadgets die je vakantie makkelijker maken

7. Reisstekker met USB-C

Lekker op reis naar Engeland of de Verenigde Staten maar niet gedacht aan het feit dat stopcontacten nu eenmaal niet zo universeel zijn? Met een reisstekker met USB-C heb je niet alleen een manier om stroom te krijgen: je hebt er ook nog USB-C-poorten op waardoor je meerdere apparaten tegelijk kunt opladen. Wel zorgen dat je laadkabels bij je hebt die USB-C zijn (tenzij je voor een USB-A-variant kiest uiteraard, die wel wat gangbaarder zijn).

8. Kofferband met weegschaal

Overgewicht van de koffer is nooit fijn, want het kan flink in de papieren lopen en je wil nu eenmaal niet zomaar rigoureus van alles gaan weggooien. Zorg dat je op je hotelkamer (of thuis) even je koffer weegt met een kofferband die meteen een weegschaal is. Het voordeel is dat je meteen een kofferband hebt die dus ook zorgt dat falende ritsjes geen al te groot effect hebben op de inhoud van je koffer (naast herkenbaarheid op de bagageband). Meten is weten: misschien kun je zelfs meer meenemen dan je denkt.

9. Een goede noisecancelling hoofdtelefoon

De bedrade oordopjes zijn fijn, maar zeker als je lang moet vliegen of het gekakel van je medereizigers in de trein of auto echt even niet meer trekt, dan is een goede noisecanceling hoofdtelefoon een heel goed idee. Check ook of de hoofdtelefoon een lange batterijduur heeft voor extra lang luisterplezier.

10. Je smartphone natuurlijk

Onmisbaar in een top 10 van beste reisgadgets voor op vakantie is je smartphone. Even Google Maps om van het vliegveld naar je hotel te navigeren, op Tripadvisor een lekker restaurant uitzoeken voor ‘s avonds en met Google Translate een soort van gesprek proberen te voeren met je taxichauffeur: je smartphone is je beste vriend op vakantie. Goede reis!

Meer informatie

