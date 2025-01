Teufel kondigt KOMBO 62 cd-receiver aan

De KOMBO 62 cd-receiver kan zowel cd’s afspelen als muziekstreams via bluetooth en Spotify ontvangen via een vaste of draadloze internetverbinding. Radio-ontvangst is mogelijk via FM, DAB+ of de dienst voor internetradio TuneIn. De HDMI-ingang maakt het mogelijk om een televisie op de receiver aan te sluiten. Daarmee krijgt niet alleen het televisiegeluid een boost, maar kunnen ook besturingssignalen worden overgedragen. Dat betekent dat de KOMBO 62 cd-receiver tegelijk met de televisie kan worden in- en uitgeschakeld en het volume via de tv-afstandsbediening kan worden geregeld.

De KOMBO 62 cd-receiver is voorzien van een kleurendisplay en intuïtieve knoppen waarmee alle functies direct vanaf het apparaat kunnen worden bediend. Aan de vier presetknoppen kunnen radiozenders of Spotify-playlists worden toegewezen, zodat je met een simpele druk op een knop je favoriete muziek kunt afspelen. De makkelijkste manier om de presetknoppen in te stellen is via de app, waarmee je het systeem ook op afstand kunt bedienen. Dit is ook mogelijk via de meegeleverde afstandsbediening.

De nieuwe cd-receiver biedt volgens de fabrikant voldoende prestatievermogen om gebruik te worden in combinatie met nagenoeg alle passieve luidsprekers uit Teufels assortiment. Je kunt de oplossing kiezen die het beste bij je past, van full-size vloerstaande luidsprekers tot zuilluidsprekers en compacte boekenplankspeakers. Voor extra diepgang is de receiver voorzien van een subwoofer-uitgang waarop je een actieve basluidspreker kunt aansluiten. Wie nog geen speakers in huis heeft en meteen een complete set wil aanschaffen, kan bij Teufel terecht voor bundels met optimaal op elkaar afgestemde onderdelen.

De KOMBO 62 cd-receiver is via teufelaudio.nl los verkrijgbaar voor 599,99 euro. Teufel biedt daarnaast zowel offline als online een uitgebreide reeks van aantrekkelijk geprijsde complete sets met de receiver aan.