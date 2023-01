‘Samsung Galaxy S23-serie lanceert op 1 februari’

We zitten inmiddels allemaal in spanning af te wachten wanneer de nieuwe vlaggenschepen van 2023 zullen lanceren. OnePlus was de eerste met de Chinese aankondiging van de OnePlus 11 en ook andere fabrikanten zullen snel volgen. Hoe zit het met Samsung en de Galaxy S23-serie? We zetten ons geld op 1 februari, want op een Colombiaans subdomein van de website van Samsung verscheen enige tijd een teaser met de datum 1 februari.

In de teaser zien we de titel ‘Galaxy Unpacked’, zoals de aankondigingsevenementen van Samsung vaak genoemd worden. Ook de tekst: “epic moments are approaching’ en de website van Samsung verschenen in beeld. We zien tevens een afbeelding van drie cameralezen, die mogelijk van de Galaxy S23 Ultra afkomstig zijn. De Galaxy S23 Ultra is de opvolger van de Galaxy S22 Ultra (zie foto in header).

De datum 1 februari lijkt ons ook erg logisch. Vorig jaar verscheen de Galaxy S22-serie op 9 februari, net als 1 februari dit jaar ook op een woensdag. De verwachting is dat we drie nieuwe toestellen in de Samsung Galaxy S23-serie gaan zien. Zo is daar het reguliere model de Galaxy S23, een iets groter Plus-model en het ultieme model met de naam Galaxy S23 Ultra. In dit laatste toestel zal Samsung alle nieuwe innovaties stoppen en dit moet het paradepaardje van Samsung voor 2023 worden. De smartphones zullen mogelijk vanaf 17 februari te koop zijn, dat zijn althans de laatste geruchten.