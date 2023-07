Review: Nokia XR21 – Is dit de nieuwe Nokia 3310?

In de tijd voor de smartphone was de Nokia 3310 hét toestel om te hebben. Het ging jarenlang mee en was absoluut niet stuk te krijgen. Het kenmerkende beltoontje en natuurlijk het spelletje Snake blijven voor altijd in het geheugen gegrift staan. Niet voor niets gebruikte Mark Rutte tot vorig jaar nog altijd zijn oude Nokia 3310. Totdat er iets was met gewiste sms’jes waar onze premier ineens geen actieve herinneringen meer aan had. Dat hebben we vaker gehoord. In deze tijd van de smartphone kom je met de Nokia 3310 natuurlijk niet meer mee. Dat moet anders kunnen, dacht HMD Global. Kunnen we niet met een nieuwe onverwoestbare telefoon komen, maar dit keer een smartphoneversie van de klassieke telefoon? Maak kennis met de Nokia XR21.

We waren niet de enige die enthousiast waren over de nieuwe Nokia. Het nieuwsbericht over de aankondiging van de Nokia XR21 heeft wekenlang in de top van meest gelezen nieuwsberichten op onze website gestaan. De drang naar ‘vroeger was alles beter’, maar dan met een modern jasje valt bij veel mensen in de smaak. Het was voor ons dan ook de hoogste tijd om een reviewmodel van deze smartphone te bemachtigen. In deze review lees je of de Nokia XR21 inderdaad de Nokia 3310 doet vergeten. De nieuwe smartphone is nu te koop voor 599 euro.