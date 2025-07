Doe mee en win een True HiFi Stereo Set Phono van Pro-Ject t.w.v. 699 euro

Wil je graag ontspannen op de tonen van muziek afgespeeld met vinyl, maar heb je geen platenspeler? Dat snappen we helemaal! Starten met vinyl kan echter best uitdagend overkomen. Je hebt om te beginnen een draaitafel nodig. En daar stopt het natuurlijk niet, want die platenspeler moet aan een versterker en twee luidsprekers hangen vooraleer je muziek gaat horen. Klinkt dat als heel ingewikkeld? Niet met de True HiFi Stereo Set Phono van Pro-Ject. Dit is immers een compleet kant-en-klaar pakket, met een Pro-Ject E1 platenspeler, Stereo Box E-versterker van 2 x 35 W en een paar hoogwaardige Speaker Box 3E-monitors. En de benodigde kabels, die zitten er ook gewoon bij!

De True HiFi Stereo Set Phone is dus een volledig muzieksysteem waarmee je op 1-2-3 naar vinyl zit te luisteren. Een hoogwaardig hifi-systeem, dat muziek in hoge kwaliteit en in echte stereo afspeelt. Dit pakket van Pro-Ject is er in het wit, zwart of walnoot. De draaitafel en speakers zijn hetzelfde (de versterker is zwart of zilver), wat voor een knap geheel maakt. Het belangrijkste is natuurlijk de geluidskwaliteit. Met de betrouwbare E1-draaitafel van Pro-Ject wordt je vinyl uitstekend afgespeeld, met goede geluidskwaliteit en respect voor je kostbare platen. De Stereo Box E-versterker is even sterke schakel in de keten. En als je even geen vinyl wil beluisteren, kun je streamen via Bluetooth of je tv-geluid via een optische ingang op de speakers aansluiten.

