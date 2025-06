Oppo A5 5G: smartphone zet in op onbreekbaar ontwerp

In april lanceerde Oppo de Pro-versie van de A5 5G, dit keer is het de beurt aan de reguliere Oppo A5 5G. De smartphone pronkt met een onbreekbaar ontwerp en een lange batterijlevensduur. Zo is het toestel IP65 water- en stofbestendig en voorzien van militaire schokbestendigheid. De batterij van 6.000 mAh moet volgens de fabrikant vijf jaar zonder zorgen blijven werken. De batterij kun je snel weer opladen met 45W SUPERVOOC snellaadtechnologie. De smartphone heeft een dikte van 7,99 mm en is daarmee één van de dunste smartphones op de markt. Het gewicht is 194 gram.

De smartphone beschikt verder over een MediaTek Dimensity 6300 met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Het scherm van 6,67-inch heeft een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 1.604 bij 720 pixels. De smartphone heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en een dieptecamera van twee megapixel om te helpen bij scherptediepte. De smartphone draait op Android 15 en krijgt drie grote Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A5 5G is per direct verkrijgbaar in de kleur Black Green. De adviesprijs bedraagt 199 euro.