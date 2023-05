Google Pixel Tablet gelanceerd: transformeert naar een Nest Hub

De Google Pixel Tablet is op het eerste gezicht een gewone tablet. Dit model heeft een lcd-scherm van 10,95-inch. Het scherm kent een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels, 24-bits kleuren, 500 nits helderheid en ondersteunt een USI 2.0 stylus. Aan boord vinden we de Google Tensor G2-chipset met de Titan M2 Security chip. Dezelfde chipset als in de Pixel 7-telefoons, dus snelheid is geen probleem voor deze tablet. Daarnaast vinden we 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen in deze tablet. De batterij heeft een capaciteit van 27Wh. Je kunt de tabet ontgrendelen met de vingerafdruksensor op de aan/uit-knop. De tablet krijgt vijf jaar lang updates.

De tablet is uitgerust met een quad-speaker audiosysteem. Foto’s maken kan ook, alhoewel er niet de nadruk op ligt. De Google Pixel Tablet is uitgerust met een camera van acht megapixel aan de achterzijde met een diafragma van f/2.0. Voorop vinden we een identieke camerasensor voor bijvoorbeeld videobellen. De bekende camerafuncties van de Pixel-telefoons zijn ook aanwezig, zoals de Magic Eraser en Photo Unblur.

Tot zover lijkt het inderdaad op een gewone tablet, die krachtig genoeg is om te kunnen wedijveren met de Galaxy Tab S8-serie van Samsung of de Lenovo P11 Pro-serie. Uniek wordt het echter met de meegeleverde Charging Speaker Dock. Niet alleen laad je de tablet op via het dock met maximaal 15W, ook verander je dit model in een handomdraai in een Nest Hub. Dan is het een volledig slim display met een scherm, de speaker in de Charging Speaker Dock, een digitaal fotolijstje en uiteraard toegang tot de Google Assistent. De speaker in de dock is een 43.5mm full-range speaker, dus ook muziek luisteren moet geen probleem zijn. Dit model beschikt zelfs over Chromecast built-in, dus content is snel te bekijken, van welke bron dan ook.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel Tablet is verkrijgbaar vanaf 20 juni. De Charging Speaker Dock, oftewel Pixel Dock, krijg je meegeleverd in de doos. Je kunt kiezen uit de kleuren Porcelain en Hazel. Ook zijn er twee geheugenconfiguraties verkrijgbaar met 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De versie met 128 GB is vanaf 20 juni verkrijgbaar voor 679 euro. De versie met 256 GB voor 779 euro. Een losse dock kost 149 euro, terwijl een case voor 99 euro over de toonbank gaat.