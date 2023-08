Het concept van de Flip-serie van Samsung mag inmiddels duidelijk zijn. De Samsung Galaxy Z Flip 5 is een opvouwbare smartphone met een doorlopend (en dus opvouwbaar) scherm. Opengevouwen is de smartphone vrijwel net zo groot als een normale smartphone. Dit toestel vouw je echter (horizontaal) in het midden van het scherm op om het de helft kleiner te maken, zodat het makkelijk in de broekzak past. Dichtgevouwen heb je een tweede scherm (Coverscherm) tot je beschikking waar je enkele basishandelingen op kunt verrichten. Zo hoef je niet altijd het toestel helemaal open te klappen. Ondanks het opvouwbare concept is dit een smartphone net als alle andere smartphones. Je hebt gewoon Android tot je beschikking, kunt foto’s maken, apps downloaden, surfen over het internet, je social media bijwerken en natuurlijk gewoon bellen en berichten sturen.

Is een opvouwbare smartphone nu de toekomst? Of blijft het een nichecategorie? We zijn er op de redactie nog niet helemaal over uit. Over het algemeen prefereren we nog altijd de normale smartphone. Natuurlijk heeft een opvouwbaar toestel voordelen. In het geval van de Samsung Galaxy Z Flip 5 zien we echte voordelen op het gebied van fotografie. Je kunt selfies maken met de goede camera’s aan de achterkant dankzij het Coverscherm en doordat je kunt flippen heb je zelfs een ingebouwd statief tot je beschikking. Het toestel past daarnaast goed in je broekzak, doordat je hem de helft kleiner kunt maken door het op te vouwen. Opengeklapt heb je daarnaast alle voordelen van een normale smartphone, want het scherm is qua grootte dan vrijwel identiek. Een toestel dat verticaal openvouwt, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 5, biedt daarnaast een smartphone én tablet in één, maar dat is bij de Flip 5 niet het geval. Is het nu echt nuttig en bruikbaar in de praktijk? Of is de Samsung Galaxy Z Flip 5 eigenlijk niets meer dan een leuke gadget? Dat gaan we uitzoeken in de review van de Samsung Galaxy Z Flip 5.