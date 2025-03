Samsung lanceert Galaxy A56 5G, A36 5G en A26 5G

Awesome Intelligence is een uitgebreide mobiele AI die beschikbaar is op de Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G en Galaxy A26 5G, en gebruikers AI-tools biedt. De Awesome Intelligence-functies worden aangestuurd door One UI 7.

Google’s verbeterde Circle to Search maakt het eenvoudiger om via het scherm van de telefoon te zoeken en te ontdekken. Circle to Search herkent snel telefoonnummers, e-mailadressen en URL’s op het scherm, zodat gebruikers met één tik actie kunnen ondernemen. Met de recente verbeteringen aan Circle to Search kunnen gebruikers ook direct zoeken naar de nummers die ze horen zonder van app te wisselen.

De Galaxy A-serie beschikt over een drievoudig camerasysteem met een hoofdlens van 50 MP op alle toestellen, en een 10-bit HDR-lens aan de voorkant bij de Galaxy A56 5G en Galaxy A36 5G. De Galaxy A56 5G beschikt ook over een ultragroothoeklens van 12 MP. Best Face, alleen beschikbaar op de Galaxy A56 5G, maakt het eenvoudiger om de perfecte groepsfoto te maken; hiermee kun je de beste uitdrukkingen of kenmerken van maximaal vijf personen in een bewegende foto selecteren en combineren. De Galaxy A56 5G brengt ook verbeteringen aan Nightography, dankzij de Low Noise Mode die voor de selfiecamera van 12 MP wordt gebruikt en brede cameraondersteuning om bij weinig licht beelden vast te leggen. ​De Galaxy A 56 5G, Galaxy A36 5G en Galaxy A26 5G zijn allemaal voorzien van Object Eraser, waarmee gebruikers storende elementen uit foto’s kunnen verwijderen. Bovendien kan de gebruiker met Filters aangepaste filters maken door kleuren en stijlen uit bestaande foto’s te halen.

De Galaxy A56 5G en Galaxy A36 5G hebben een FHD+ Super AMOLED-scherm van 6,7 inch met helderheidsniveaus tot 1200 nits. Met een batterij van 5.000 mAh in de hele serie, heeft de nieuwe Galaxy A-serie voldoende vermogen om de dagelijkse routines van gebruikers bij te houden. De Galaxy A56 5G en Galaxy A36 5G ondersteunen een laadvermogen van 45 W en Super Fast Charge 2.0-technologie voor nog sneller opladen. De Galaxy A56 5G is uitgerust met de Exynos 1580-chipset en de Galaxy A36 5G met het Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform.



Voor het eerst heeft de Galaxy A26 5G de IP67-classificatie voor stof- en waterdichtheid om het toestel tegen de elementen te beschermen, net als de IP67-classificatie van de Galaxy A36 5G en Galaxy A56 5G8. Daarnaast beschermt de Corning Glass-laag tegen krassen en barsten.

De nieuwe Galaxy A-serie is verkrijgbaar in verschillende kleuren. De Galaxy A56 5G is verkrijgbaar in Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive en Awesome Pink. De Galaxy A36 5G wordt geleverd in Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White en Awesome Lime, en de Galaxy A26 5G in Black, White en Mint.

Prijzen en beschikbaarheid

De drie modellen zijn vanaf 3 maart online te bestellen en komen medio maart beschikbaar in Nederland. De A56 5G is verkrijgbaar in een 8GB (werkgeheugen) +256GB (opslag)-uitvoering voor een adviesprijs van €529 en een 8+128GB-uitvoering voor een adviesprijs van €479. De Galaxy A36 5G is verkrijgbaar in een 8+256GB-uitvoering voor een adviesprijs van €449 en een 6+128GB-uitvoering voor een adviesprijs van €379. De Galaxy A26 5G is verkrijgbaar in een 8+256GB-uitvoering voor een adviesprijs van €369 en een 6+128GB-uitvoering voor een adviesprijs van €299.