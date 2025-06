Streamingtips #25 – Anora, A Minecraft Movie en meer

Sally (Disney+)

Sally is een documentaire over Sally Ride, misschien zegt de naam je weinig, maar haar verhaal is belangrijk. Ze is de eerste Amerikaanse vrouw die de ruimte in werd geschoten, maar ze droeg blijkbaar een belangrijk geheim met zich mee. In deze documentaire wordt uiteengezet wat dat inhield. Een bijzondere astronaute met een bijzonder verhaal, verteld door haar man Tam, met wie ze 27 jaar samen was.