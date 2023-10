Review: Oppo Reno 10 Pro – Goed toestel met wat kanttekeningen

Design

Wat ten eerste opvalt is hoe groot dit toestel eigenlijk is. De voorkant bestaat uit een gebogen oled-scherm met een selfiecamera in een klein gaatje bovenaan het scherm. Achterop valt de grote cameramodule op. Je kunt het sjiek vinden, maar ik vind het nogal patserig. Voor extra grote camerasensoren die veel licht opvangen zou het heel handig zijn, maar daar is hier geen sprake van. Het is eerder een kwestie van je groter en beter voordoen dan je in werkelijkheid bent en dat heeft dit toestel niet nodig. De stijl past wel beter bij de high-end serie van Oppo, de Find X-serie. De usb-c-aansluiting vinden we onderaan terwijl de aan/uit-knop en de volumeknoppen aan de rechterkant te vinden zijn.

Het gewicht van het toestel valt wel op. Het is erg licht en de achterkant is aan de ene kant mat, maar toch ook een beetje glitterig. Het oogt echt premium en het fijne is dat vingerafdrukken geen kans krijgen op deze luxe behuizing. Ook de dunne schermranden dragen daar aan bij. Het toestel kan ook tegen een spatje water dankzij een IP54-classificatie. De Oppo Reno 10 Pro ligt ondanks het forse formaat wel goed in de hand.