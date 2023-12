Dit is de OnePlus 12: high-end specs met periscoopcamera

Wat kun je verwachten van de nieuwe smartphone? Het design lijkt in eerste instantie namelijk identiek ten opzichte van de OnePlus 11. Intern is de nieuwe smartphone echter helemaal bij de tijd met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3-chipset en een grote batterij van 5.400 mAh die je met 100W bedraad en 50W draadloos kunt opladen. In China kun je kiezen uit 12 GB, 16 GB of 24 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslaggeheugen. Het display van 6,82-inch is een Amoled-scherm met een resolutie van 3.168 bij 1.440 pixels (QHD+-resolutie, 402 ppi) en een verversingssnelheid van 120Hz.

Achterop het toestel vinden we drie camera’s, namelijk een hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie (OIS) en een diafragma van f/1.6, een 48 megapixel ultragroothoekcamera met autofocus en diafragma van f/2.2 en een periscoopcamera (zoomcamera) van 64 megapixel (3x optische zoom, f/2.6 en OIS). De selfiecamera voorop beschikt over 32 megapixel met een diafragma van f/2.4. Het toestel heeft stereospeakers en ondersteunt Dolby Atmos en ruimtelijke audio.

De OnePlus 12 heeft Gorilla Glass Victus 2 aan de voorkant en glas aan de achterkant. Het toestel is voorzien van een aluminium behuizing en heeft een IP65-certificaat voor stof- en waterdichtheid. Hiermee is het toestel wel bestand tegen een regenbui, maar kun je deze niet in het zwembad laten vallen. Aan boord vinden we Android 14 met ColorOS 14.

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen in China kunnen we niet vergelijken met de prijzen bij ons, maar het is interessant om te zien wat het toestel daar gaat kosten. De goedkoopste variant qua geheugen koop je voor net iets minder dan 600 euro. Dat is net een fractie duurder dan de OnePlus 11 bij lancering, maar dat toestel werd hier ruim 250 euro duurder dan in thuisland China. Voorlopig is het nog even afwachten op de lancering in de Benelux. Daar houden we je uiteraard van op de hoogte. Je kunt het toestel alvast bekijken op de Chinese website van OnePlus.