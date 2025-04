Review: OPPO Reno 13 Pro 5G

AI-mogelijkheden voor fotografie

De OPPO Reno 13 PRO heeft diverse fijne AI-functies voor fotografie. AI Livephoto biedt dynamische fotografie met heldere, high-definition beelden gecombineerd met een vloeiende en stabiele opname-ervaring. Met behulp van EIS-stabilisatie en dynamische frame-uitbreidingstechnologie minimaliseert de functie framedrops terwijl de beeldscherpte wordt verbeterd. Door de nieuwe Tap-to-Share functie zijn de telefoons ook een van de eerste Android-apparaten die het direct delen van Livephotos met iOS-apparaten (met NFC-mogelijkheid) ondersteunen. Ook maakt de ondersteuning voor AI Livephoto delen via populaire social media platforms mogelijk.

Een andere nieuwe functie van de Reno13-serie is AI Motion, die gebruikmaakt van generatieve AI-technologie om stilstaande beelden te veranderen in levendige video’s van drie seconden met bijna 2K-kwaliteit. Door levendige micro-motion effecten of time-lapse animaties toe te voegen aan foto’s zoals sterrenhemels of drukke straten, kan AI Motion elke foto omtoveren tot een dynamische Livephoto. Op papier dus allemaal mooie, nieuwe functies, maar wat kun je er in de praktijk mee? We gingen kort aan de slag met wat foto’s en mogelijkheden.

De AI-editor biedt geavanceerde fotobewerkingsfuncties die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om je foto’s automatisch te verbeteren. Hier zijn we zelf kort mee aan de slag gegaan om te kijken wat er allemaal mogelijk is.

Objectverwijdering: hiermee kun je ongewenste objecten of personen verwijderen uit je foto. We testen deze functie met een foto van een plant. Op de eerste foto staan er links en rechts van deze plant andere objecten. Op de tweede foto is het rechter object volledig verwijderd, en uit de kandelaar links van plant is de kaars verwijderd! Dit ging heel gemakkelijk door het object in kwestie te omcirkelen.

Reflectieverwijdering: bedoeld om ongewenste reflecties te verwijderen bij het fotograferen door ramen, etalages of op glanzende oppervlakken zoals water en metalen objecten. We testen deze functie met het maken van een foto door een raam. Op de eerste foto zie je rechts een stuk reflectie van de witte muur in de foto. Op de tweede foto is deze reflectie zo goed als verdwenen!

Portretretouchering: AI herkent gezichten en kan automatisch huidtinten verbeteren, oneffenheden verminderen en gelaatstrekken verfijnen. Je bepaalt zelf de mate van bewerking, om te voorkomen dat het er onnatuurlijk uitziet. Deze functie kent een paar grappige opties, zoals het verminderen van wallen of het witter maken van de tanden. Het is leuk om hier een beetje mee te spelen. Er is ook een mogelijkheid om de foto automatisch te laten verbeteren. Het effect hiervan is goed! De foto is mooier dan het origineel, maar niet onnatuurlijk.