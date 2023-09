Robotstofzuiger van SwitchBot kan zelf water bijvullen

Tijdens de IFA 2023 in Berlijn zijn er veel robotstofzuigers te zien. Hoe kun je nog iets unieks maken in deze verzadigde markt? SwitchBot, bekend van de slimme gordijnopeners en de SwitchBot Bot, denkt het antwoord te hebben gevonden. De SwitchBot S10, een robotstofzuiger en dweilmachine, kan zelf water bijvullen en weer legen. Dit model komt namelijk met een Water Station die je op de waterleiding en -afvoer kunt aansluiten. De installatie van de SwitchBot S10 moet net zo makkelijk zijn als een wasmachine installeren.

Het Water Station werkt op een batterij, dus je hebt geen stroom nodig. Moet je die batterij dan opladen? Nee, want de SwitchBot S10 komt ook met een normaal thuisstation. Dit thuisstation haalt automatisch het stof uit de stofzuiger en heeft voldoende capaciteit om dit 70 dagen zonder legen te bewaren. Het thuisstation zal ook de robotstofzuiger weer opladen. Zodra de S10 dan het Water Station bezoekt zal de robotstofzuiger de batterij van het Water Station weer opladen, zo weet website The Ambient. Dat is echter niet alles, want SwitchBot komt ook met de Humidifier 2. Deze luchtbevochtiger kan ook bijgevuld worden door de SwitchBot S10. Als SwitchBot dit inderdaad allemaal goed werkend weet te krijgen is het echt een uniek product.

De robotstofzuiger zelf beschikt over een zuigkracht van 6.500Pa en kan navigeren middels een combinatie van LiDAR en kunstmatige intelligentie. Het huis zal in kaart gebracht worden en je kunt ook verboden zones instellen. De robot zal automatisch harder gaan zuigen op tapijt om dat goed schoon te krijgen.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Je zult echt nog even moeten wachten op de SwitchBot S10, want in Berlijn stond in eerste instantie een prototype. Het product is vanaf 13 oktober te steunen op Kickstarter. De prijs bedraagt op dit moment 1.119 dollar.