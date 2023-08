Sennheiser lanceert AMBEO Soundbar Mini: goedkoper en kleiner

Sennheiser had tot vandaag twee AMBEO soundbars in het assortiment; de ‘gewone AMBEO Soundbar en de AMBEO Soundbar Plus. Beide apparaten werden door ons zeer goed beoordeeld, met name door de zelfontwikkelde techniek voor surroundweergave. De Mini-variant is nog een stuk kleiner dan zijn broers, en dat betekent ook dat hij goedkoper is.

Sennheiser AMBEO Soundbar Mini

De Sennheiser AMBEO Soundbar Mini is een 7.1.4-kanaals soundbar die met name geschikt is voor de kleinere ruimten. Het kubieke volume bedraagt minder dan de helft van dat van haar Soundbar Plus-zustermodel. Dankzij het formaat van 70 x 10 x 6,5 cm gaat de soundbar naadloos op in vrijwel elke tv- of monitoropstelling. Er wordt 250 watt klasse D-versterking geleverd met vier full-range drivers en dubbele 4” subwoofers.

Audiomodi personaliseren de luisterervaring, zoals contentspecifieke presets, een Voice-versterkingsoptie en een buurvriendelijke Night-modus. Gebruiksgemak staat centraal bij de Mini, met een HDMI-ingang die eARC-compatibele tv’s of monitors ondersteunt. De integratie met de Sennheiser Smart Control App maakt het beheer van features en updates vanaf je smartphone mogelijk.

Net als de grotere zustermodellen is de 3D-sound van de Sennheiser AMBEO Soundbar Mini het resultaat van een samenwerking met het Fraunhofer Instituut voor Integrated Circuits IIS. De Mini heeft vier geïntegreerde microfoons met een dubbele functie: ze fungeren als de centrale component van de AMBEO-ruimtekalibratie, en maken commando’s voor de Alexa-spraakassistent mogelijk aangezien de Soundbar beschikt over Alexa Built-In. Consumenten hebben ook de optie om bestaande toestellen die geschikt zijn voor Google Assistant of Siri te gebruiken om audio naar de Mini te casten via respectievelijk Chromecast Built-In en AirPlay.

Zoals bij alle AMBEO Soundbars maakt het eigen AMBEO|OS-besturingssysteem een kalibratie met één druk op de knop mogelijk die de ruimte scant en de surround-virtualisatie aanpast aan verschillende kamergroottes, reflecties en texturen. Verder ondersteunt de Mini Dolby Atmos-, DTS:X-, MPEG-H-codecs, en 360 Reality Audio-formaten en -ervaringen. Ook is er brede ondersteuning van digitale muziekdiensten via wifi of bluetooth, zoals Spotify, TIDAL, Amazon Music, en Apple Music. AMBEO|OS integreert de Mini met onder meer Spotify Connect, TIDAL Connect of AirPlay 2. Basfanaten kunnen zelfs nog meer low-end punch toevoegen via een draadloze verbinding met tot wel vier Sennheiser AMBEO Subs.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser AMBEO Soundbar Mini zal op 1 september beschikbaar zijn voor bestelling met een aanbevolen verkoopprijs van 799 euro.