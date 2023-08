Automatiseren met Google Home krijgt een flinke boost

Google Home wordt weer een stukje slimmer. Google heeft in een blogpost nieuwe mogelijkheden om te automatiseren aangekondigd. Google noemt het nieuwe ‘starters’ en ‘acties’ en van beide mogelijkheden krijgen we negen nieuwe opties voor het automatiseren. De volgende mogelijkheden worden toegevoegd aan Google Home:

Nieuwe Starters Nieuwe Acties Device is open or closed Open / close (single direction) Device is plugged in or charging Pause / unpause Temperature sensor changes Timer start / pause / resume / cancel Volume is muted or unmuted Volume mute / unmute Device is docked / undocked Dock device (such as a robot vacuum) Active light effect Light effects (pulse / sleep / wake / color loop) Lock is jammed Reboot device Humidity sensor changes Set humidity percentage Occupancy Sensing Run software update

Google heeft tevens een nieuwe compatibiliteitslijst uitgebracht voor welke productgroepen je deze nieuwe automatiseringsregels kunt gebruiken. De nieuwe mogelijkheden voor automatiseren met Google Home geldt voor producten als sensoren, lampen, camera’s en deurbellen, maar ook je thermostaat, wasmachine of magnetron, mits deze Google Home ondersteunen uiteraard. Google geeft ook diverse voorbeelden voor nieuwe automatiseringen, zoals deze starters.

Open/Close: Wanneer het raam geopend wordt gaat de thermostaat uit.

Luchtvochtigheid: Wanneer de luchtvochtigheidsgraad onder de 40 procent komt gaat de luchtbevochtiger aan.

Wakker/slapen: Wanneer het alarm uitgezet wordt gaan de lampen langzaam aan over een ingestelde periode.

Dock een apparaat: De robotstofzuiger gaat automatisch naar de thuisbasis wanneer jij thuiskomt van het werk.

De nieuwe starters en acties worden per direct uitgerold naar de Google Home-app en moeten zo snel mogelijk ook voor jou beschikbaar zijn.

Advertentie

Nieuwe mogelijkheden voor de Script Editor

Gaat je dit nog niet ver genoeg? In de public preview van de Google Home-app, zeg maar een bèta-versie en geen publieke versie, kunnen gebruikers aan de slag met de Script Editor. Hier kun je nog een stap verder gaan met automatiseren met Google Home, maar je moet wel zelf scripts schrijven. Dat is niet voor iedereen even geschikt. Google kondigt ook hier nieuwe mogelijkheden voor aan, zoals camera-events als starter, custom notificaties, geautomatiseerde logs en starters onderdrukken, waarbij een apparaat niet opnieuw getriggerd kan worden na een vorige actie.