Beyerdynamic lanceert draadloze oortjes en over-ear koptelefoon

Het Duitse merk Beyerdynamic heeft tijdens IFA 2024 drie nieuwe premium audioproducten aangekondigd. Twee setjes draadloze oortjes met de AMIRON 100 en de AMIRON 300 en de AVENTHO 300 draadloze over-ear hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking (ANC). Deze producten richten zich op muziekliefhebbers die op zoek zijn naar hoogwaardige audio en comfort.

AMIRON 100

De Beyerdynamic AMIRON 100 zijn draadloze oortjes met het zogenaamde steeltjesontwerp. Ze ondersteunen bluetooth 5.3 met LC3, AAC, SBC en Active Noise Cancellation en wegen slechts 4.15 gram per oortje. Je krijgt vijf verschillende siliconentips meegeleverd, zodat ze altijd in je oren passen. Ze gaan zes uur mee met ANC aan en acht uur met ANC uit. Samen met de oplaadcase heb je nog eens 19 uur extra. Vijftien minuten laden staat garant voor drie uur luisteren.

De Beyerdynamic AMIRON 100 zijn vanaf november beschikbaar voor 179 euro.

AMIRON 300

Een segment hoger vinden we de Beyerdynamic AMIRON 300 earbuds. Uitgerust met 10mm drivers ondersteunen ze bluetooth 5.3 met LDAC, AAC en SBC en ze wegen 4.4 gram per oortje. ANC is aanwezig, net als een transparantiemodus. Ze gaan zeven uur mee met ANC aan, tien uur met ANC uit en met de oplaadcase heb je nog eens 28 uur extra. Ze kunnen ook draadloos opgeladen worden. Volgens Beyerdynamic zijn deze draadloze oortjes echt voor de audiofiel ontworpen.

De Beyerdynamic AMIRON 300 zijn verkrijgbaar vanaf oktober voor 249 euro.

AVENTHO 300

De Beyerdynamic AVENTHO 300 is een zogenaamde draadloze over-ear koptelefoon. Voorzien van dezelfde STELLAR.45 driver als in de DT 770 PRO X Limited Edition, DT 700 PRO X en de DT 900 PRO X studio headphones, samen met audiocodecs als AAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, LE Audio moet dit de beste audiokwaliteit in bluetoothvorm gaan bieden.

Er is ondersteuning voor Dolby Atmos met Head Tracking, bluetooth 5.4 en uiteraard is er ANC en een hybride transparantiemodus aanwezig. De koptelefoon gaat maar liefst vijftig uur mee met ANC aan.

De Beyerdynamic AVENTHO 300 is beschikbaar vanaf oktober voor 399 euro.

