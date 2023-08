JBL Authentics: WiFi-luidsprekers met klassieke looks

De JBL Authentics 500 is een WiFi- en Bluetooth-smart speaker beschikt over Dolby Atmos om luisteraars onder te dompelen in meeslepend geluid. De JBL Authentics 200 en draagbare JBL Authentics 300 luidsprekers voor in huis maken de volledig nieuwe JBL Authentics-serie compleet.

De JBL Authentics 500 komt met drie 1″ tweeters, drie 2.75″ midrange woofers en een 6.5″ naar beneden gerichte subwoofer. Deze bieden 270 Watt aan 3.1-kanaals geluid, inclusief ondersteuning voor Dolby Atmos. Verder beschikt het model over bluetooth, WiFi, ethernet, spraakassistenten en bediening via de JBL One-app. De prijs bedraagt 629,99 euro.

De JBL Authentics 300 is een draagbare luidspreker met een ingebouwde batterij die tot 8 uur meegaat, speciaal voor diegenen die op zoek zijn naar goed geluid binnen en rondom het huis. Deze speaker moet het stellen zonder Dolby Atmos, maar komt wel met WiFi, bluetooth en ethernet. Voor dit model betaal je 429,99 euro.

Advertentie

De JBL Authentics 200 beschikt over een paar van 1″ tweeters, een full-range 5″ woofer en een naar beneden gerichte 6″ passieve radiator. Afgezien van de drivers en de accu komt dit model overeen met de 300. De prijs bedraagt 329,99 euro.

Geïnspireerd door de legendarische JBL L100-luidspreker uit de jaren 1970, haalt de JBL Authentics-reeks inspiratie uit de rijke geschiedenis van JBL, maar dan met een moderne twist. Met een aluminium frame, een op maat gemaakte behuizing met een synthetisch lederen bekleding en een herziene Quadrex-grille, is de JBL Authentics-reeks ontworpen om een statement te maken.

Alledrie de speakers zijn voorzien van zowel Amazon Alexa als Google Assistant. Eenmaal ingeschakeld, gebruik je beide spraakassistenten om je favoriete muziek af te spelen, je smart home-apparaten te bedienen, timers en alarmen in te stellen en nog veel meer, handsfree, met alleen je stem. Zodra de assistenten zijn ingesteld op de JBL One app, zeg je gewoon “Hey Google” of “Alexa” om aan de slag te gaan.

Stream muziek via AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM), Spotify Connect en ingebouwde Chromecast en verlaat de kamer of neem een telefoontje aan zonder de muziek te onderbreken. Automatische self-tuning kalibreert en past de audioprestaties aan telkens wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld.