Audiolab introduceert 6000A MkII versterker

De Audiolab 6000A MkII is uitgerust met een verbeterde ES9038Q2M DAC, wat zorgt voor een rijker, gedetailleerder en dynamischer geluid. Met HDMI ARC kunnen gebruikers hun tv aansluiten. De vernieuwde interne stroomverdeling, geïnspireerd op de hoogwaardige 7000A en 9000A modellen, zorgt voor verbeterde prestaties en stabiliteit. Daarnaast ondersteunt de 6000A MkII Bluetooth APTX voor draadloze audiostreaming in hoge kwaliteit, terwijl de krachtige klasse AB-versterking garant staat voor een muzikale en dynamische weergave. De Audiolab 6000A MkII is visueel identiek aan de 6000A, maar voorzien van interne updates die zorgen voor verbeterde prestaties.

De Audiolab 6000A MkII is verkrijgbaar in de bekende zwarte en zilveren uitvoering.

Kort samengevat biedt de 6000A MkII: