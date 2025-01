Belkin lanceert SoundForm koptelefoon en halfopen oordopjes

SoundForm Anywhere

Deze halfopen oordopjes zijn volgens Belkin ontworpen om de hele dag comfort te bieden. Door de slanke en subtiele vormgeving blijven ze goed zitten tijdens het sporten of liggen. De SoundForm Anywhere heeft een totale batterijduur van 27 uur (tot 7 uur na één keer opladen en 20 uur extra met de oplaadcase) en microfoons met omgevingsruisonderdrukking in de oordopjes om achtergrondgeluid actief te verminderen voor heldere gesprekken. Met een IPX4-classificatie zijn ze zweet- en spatwaterbestendig. Na tien minuten snelladen via USB-C bieden ze 90 minuten luisterplezier. Ze zitten in een compacte case met clip en zijn dus gemakkelijk mee te nemen door de case aan een sleutelring te hangen of gewoon in een broekzak te steken.

SoundForm Isolate

De SoundForm Isolate is de eerste over-ear koptelefoon van Belkin met actieve ruisonderdrukking (ANC). De Isolate is speciaal ontworpen voor moderne en stijlvolle mensen en biedt hybride ANC voor een betaalbare prijs. De koptelefoon heeft een opvouwbaar ontwerp, CloudCushion-oorschelpen voor zacht comfort en een ingebouwde ontspanningstrack die oceaangeluiden afspeelt om achtergrondruis te maskeren. Hij heeft een batterijduur van 60 uur (of 40 uur als ANC is ingeschakeld), drie luistermodi (Standaard luisteren, Actieve ruisonderdrukking, Hear Thru-modus), Bluetooth 5.4 met Multipoint om moeiteloos tussen apparaten te schakelen, intuïtieve aanraakbediening en hoogwaardige drivers van 40 mm. De koptelefoon is gemaakt met gerecyclede materialen. Geleverd met USB-C-laadkabel en 3,5mm-audiokabel. Verkrijgbaar in de kleuren beige en zwart.

Prijs en beschikbaarheid

De SoundForm Anywere verschijnen in het tweede kwartaal van 2025, maar een prijs is nog niet bekend. De SoundForm Isolate over-ear koptelefoon is per direct verkrijgbaar voor 59,99 euro.