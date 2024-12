2024: Tv’s worden intelligenter en groter

AI, ofwel artificial intelligence, zien we tegenwoordig overal op terug. Er wordt nogal gestrooid met deze term, of het nu gaat om een smartphone, een televisie, een hoofdtelefoon of een camera. Op het gebied van televisies vinden we AI vooral terug onder de motorkap, in de processing van de televisie. De nieuwste televisies maken gebruik van slimme algoritmes, databases en artificial intelligence om de beeldweergave (en soms de audioweergave) steeds verder te optimaliseren. Televisies herkennen de content, vergelijken die met content uit een grote database, gooien er slimme algoritmes overheen en zorgen ervoor dat wat jij ziet is zoals het eruit hoort te zien. Merk je daar nu veel van als eindgebruiker? In onze optiek niet. Televisies waren al uitgerust met krachtige en slimme chips die voor een optimale weergave zorgen. Maar, we gaan wel steeds meer richting een natuurgetrouwe weergave vanuit de doos, wat als voordeel heeft dat je ook steeds minder met de instellingen hoeft te spelen om de beste beeldkwaliteit voorgeschoteld te krijgen. Vanzelfsprekend geldt dit momenteel vooral voor de topmodellen, die over de beste chips en technieken beschikken, maar langzaam aan druppelen deze technieken ook omlaag richting de middenklasse modellen.

Televisies zijn dit jaar ook een belangrijker onderdeel geworden van het slimme huis, ofwel het smart home. In sommige gevallen willen fabrikanten de televisie zelfs het middelpunt van het slimme huis maken, compleet met brede integratiemogelijkheden en een dashboard. Onder meer Samsung en LG zetten hierop in, en Google focust zich met Google TV en Android TV meer en meer op de integratie met andere slimme producten. Een belangrijke term in dit verhaal is Matter. Dit is de een universele standaard op het gebied van smart home, waarmee veel apparaten met elkaar moeten kunnen gaan communiceren. Matter is sinds dit jaar dan ook op verschillende televisies te vinden.